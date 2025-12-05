Sheinbaum llega a Washington DC para el sorteo de la FIFA; se reunirá con Trump antes de la ceremonia

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Shienbaum Pardo, llegó la noche de el jueves a Washington, para cumplir una agenda intensa que incluye su participación en el sorteo de la Copa Mundial 2026 y encuentros bilaterales con los mandatarios de Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum pasará la noche en un hotel de la capital estadounidense y este viernes asistirá al evento en el Kennedy Center, donde México conocerá el grupo que encabezará rumbo al torneo. Al margen del sorteo, la presidenta sostendrá reuniones por separado con Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en lo que será su primer encuentro cara a cara con el mandatario estadounidense.

Fueron recibidas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Tras sus actividades oficiales, Sheinbaum tiene previsto reunirse con connacionales que viven en Estados Unidos, para luego regresar a México entre la noche del viernes y la mañana del sábado, a fin de participar en los eventos por los siete años de la llamada 'Transformación'.

Desde Ottawa, la oficina de Carney confirmó que también se verá con Trump y con la presidenta mexicana, mientras que la Casa Blanca no ha emitido comentarios. Las reuniones ocurren en un contexto marcado por las recientes declaraciones de Trump, quien insinuó dejar expirar el T-MEC para renegociar un nuevo acuerdo comercial. Estados Unidos mantiene además en suspensión los aranceles del 30% anunciados contra México por el tráfico de fentanilo, a la espera de las conversaciones con el gobierno de Sheinbaum.

El sorteo está programado para comenzar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. La FIFA cedió el espacio para la realización de este acto, que marcará uno de los hitos previos al torneo coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. Para la conducción del evento, la FIFA designó al excapitán de la selección inglesa, Rio Ferdinand, como presentador principal.

Sobre el escenario también estarán presentes leyendas de los cuatro deportes profesionales más importantes de Estados Unidos: Tom Brady (futbol americano de la NFL), Shaquille O'Neal (baloncesto de la NBA), Wayne Gretzky (hockey de la NHL) y Aaron Judge (béisbol de la MLB).

La presidenta Sheinbaum también informó que la conferencia matutina de Palacio Nacional de este 5 de diciembre estará encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Se tiene previsto que la Presidenta se reúna con algunas de las personas de la comunidad migrante en Washington D.C. para después volver a la base Andrews y poder regresar a la Ciudad de México.

