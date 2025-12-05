Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 5 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 5 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 6:30 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, el colectivo Hasta Encontrarles se concentrará en la estación Metro Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Abordarán el transporte para concluir con la brigada de búsqueda generalizada de personas desaparecidas en el mirador de San Miguel Topilejo. Se espera una concentración de aproximadamente 50 personas.

Durante el día, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el Grupo 3 de Diciembre Anti-Pueblos del CECyT 10 IPN se reunirá en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Celebrarán el XXXII Aniversario de la conformación de su organización. Se tiene previsto que la concentración se realice en las inmediaciones de la vocacional, desde donde se trasladarán al lugar donde llevarán a cabo un evento musical.

Durante el día, Todos Unidos Contra la 4ª Transformación, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, se verán en México–Pachuca, México–Cuernavaca, México–Puebla, México–Toluca y México–Querétaro. Realizarán un bloqueo carretero para impedir el acceso a la Ciudad de México a los simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, que participarán en la Marcha del Tigre, la cual se llevará a cabo el día 06 de diciembre, en apoyo al mandato de la Ejecutiva Federal.

De igual forma, durante el día, el Grupo 6 de Marzo del Colegio de Bachilleres Plantel 9 Aragón se concentrará en la alcaldía Gustavo A. Madero, justo en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 9 Aragón, Col. San Juan de Aragón VI Sección. Se convocan para realizar la tradicional Quema del Puma. No se descarta que realicen actos que alteren el orden durante el desarrollo de sus actividades.

