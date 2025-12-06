60 años, 60 historias: Un crimen que cimbró a la clase política y a México; Colosio asesinado

Ciudad de México.- Un crimen que cimbró dentro de la clase política y de todo México en la época de los noventas fue el asesinato de uno de los aspirantes a la presidencia de la República más populares, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien era el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Colosio Murrieta fue privado de la vida un 23 de marzo de 1994, cuando se encontraba culminando un acto de campaña en una de las colonias más humildes llamada Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. TRIBUNA informó con nota periodística en portada que llevaba por título: 'Colosio Asesinado' en la edición impresa de un día jueves 24 de marzo de 1994, donde se compartió la indignación de los habitantes del Estado de Sonora. Fue un hecho que paralizó a la clase política en ese momento y al pueblo mexicano, pues el candidato del PRI era reconocido por ser muy cercano y empático con la ciudadanía.

Lo efímero de la primera información oficial fue transmitido por televisión, donde se hablaba de un atentado, pero sin precisión alguna, situación que tuvo a la expectativa a todo México. Sin embargo, al pasar las horas, se confirmó la fatal noticia y TRIBUNA lo documentó; Luis Donaldo Colosio había muerto, víctima de un artero crimen. "El sentimiento de incredulidad se apoderó de todos; no se podría creer que en México estuviera siendo víctima nuevamente de un hecho que solamente ocurre en países en donde la lucha por el poder es más fuerte que el Estado de Derecho", se leía en la nota que publicó TRIBUNA.

El candidato del PRI fue asesinado al recibir dos disparos en la cabeza; este fue uno de los episodios más polémicos dentro de la historia política en el país. Así mismo, cientos de ciudadanos, propios y simpatizantes del medio político, así como del rubro empresarial y social, sin distingo de partido, expresaron su consternación y rabia por el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República.

El gobernador del Estado en ese momento era Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien externó a TRIBUNA su enérgica condena y expresó el inmediato esclarecimiento de los hechos; y ante tal magnitud de delito declaró a Sonora en luto. “Es un atentado contra México”, puntualizó el mandatario estatal, quien se mostró visiblemente afectado por lo que había ocurrido en Tijuana. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora informó a TRIBUNA que se encontraba enlutado; y miles de militantes guardaron silencio al enterarse del fallecimiento de su candidato.

La portada de TRIBUNA compartió dos fotos de Colosio, para informar sobre el lamentable hecho, una donde se muestra amigable durante una entrevista y la fotografía del momento cuando quedó sobre el piso al recibir los dos disparos y se observa ensangrentado.

