Claudia Sheinbaum EN VIVO desde el Zócalo hoy sábado 6 de diciembre: Morena celebra 7 años de la 4T

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 6 de diciembre, miles de militantes y simpatizantes de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) se encuentran reunidos en el Zócalo de la CDMX, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum convocara a un megaevento para celebrar los primeros 7 años desde que arrancó la Cuarta Transformación.

Fuente: Tribuna del Yaqui