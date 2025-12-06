Claudia Sheinbaum EN VIVO desde el Zócalo hoy sábado 6 de diciembre: Morena celebra 7 años de la 4T

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 6 de diciembre, miles de militantes y simpatizantes de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) se encuentran reunidos en el Zócalo de la CDMX, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum convocara a un megaevento para celebrar los primeros 7 años desde que arrancó la Cuarta Transformación.
Apoyos Bienestar
En su discurso, Claudia resaltó la creación de diversos apoyos de las Pensiones Bienestar como la entrega de una pensión a mujeres de 60 a 64 años.
Claudia asegura que más de 600 mil personas atendieron su convocatoria
La mandataria afirma que el evento de la 4T en el Zócalo cuenta con una asistencia de más de 600 mil personas que han abarrotado el Zócalo y calles aledañas
Sheinbaum destaca el aumento al salario mínimo
Claudia resaltó que desde que arrancó la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha subido 154 por ciento y reveló que el aumento para 2026 será del 13 por ciento: "La inflación está controlada y la inversión extranjera directa llegó a récord histórico".
"No vencerán al pueblo de México, ni a su presidenta"
Claudia acusó a la oposición de pagar bots y consultores de comunicación extranjeros para armar una campaña de desprestigio contra su movimiento.
La presidenta dice que a nadie se le perdonan los impuestos
Después del reciente fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego por su millonaria deuda al fisco, la presidenta señaló que el gobierno de la Cuarta Transformación no condonará ningún impuesto: "El gobierno está para servir al pueblo de México".
Claudia nombra a AMLO en su discurso
La mandantaria recordó al expresidente AMLO destacando que con él comenzó la 4T: "Desde ese momento, quedó muy claro, en 2019 se separó el poder económico del poder político".
Sheinbaum arranca su discurso
Después de las marchas de la Generación Z, la presidenta aseguró que la juventud de México apoya su movimiento: "Las y los jóvenes, en su mayoría, están con la transformación de México"
Gabinete y gobernadores acompañan a la presidenta
Personajes de la 4T y del gabinete de Sheinbaum, como Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, el gobernador Alfonso Durazo y más, se encuentran presentes en la celebración.
"¡Presidenta, presidenta!"
Al grito de "¡presidenta, presidenta!", Claudia Sheinbaum subió al podio para iniciar con el discurso
Claudia saluda a ciudadanos en el Zócalo
Antes de arrancar su discurso, la presidenta caminó entre los pasillos del Zócalo para saludar a los ciudadanos que asistieron a la celebración de la 4T