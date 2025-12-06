¡Síguenos!
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum EN VIVO desde el Zócalo hoy sábado 6 de diciembre: Morena celebra 7 años de la 4T

Quédate a ver los detalles en vivo del mensaje que envía la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Zócalo para celebrar el séptimo aniversario de la 4T

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 6 de diciembre, miles de militantes y simpatizantes de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) se encuentran reunidos en el Zócalo de la CDMX, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum convocara a un megaevento para celebrar los primeros 7 años desde que arrancó la Cuarta Transformación.

Quédate a ver y leer TRIBUNA para que te enteres de todos los detalles del festejo morenista y del mensaje que enviará la mandataria mexicana este sábado.

 

10:40 Hrs

Apoyos Bienestar

En su discurso, Claudia resaltó la creación de diversos apoyos de las Pensiones Bienestar como la entrega de una pensión a mujeres de 60 a 64 años. 

10:29 Hrs

Claudia asegura que más de 600 mil personas atendieron su convocatoria

La mandataria afirma que el evento de la 4T en el Zócalo cuenta con una asistencia de más de 600 mil personas que han abarrotado el Zócalo y calles aledañas 

10:25 Hrs

Sheinbaum destaca el aumento al salario mínimo

Claudia resaltó que desde que arrancó la Cuarta Transformación, el salario mínimo ha subido 154 por ciento y reveló que el aumento para 2026 será del 13 por ciento: "La inflación está controlada y la inversión extranjera directa llegó a récord histórico".

10:22 Hrs

"No vencerán al pueblo de México, ni a su presidenta"

Claudia acusó a la oposición de pagar bots y consultores de comunicación extranjeros para armar una campaña de desprestigio contra su movimiento.

10:20 Hrs

La presidenta dice que a nadie se le perdonan los impuestos

Después del reciente fallo en contra de Ricardo Salinas Pliego por su millonaria deuda al fisco, la presidenta señaló que el gobierno de la Cuarta Transformación no condonará ningún impuesto: "El gobierno está para servir al pueblo de México".

 

10:17 Hrs

Claudia nombra a AMLO en su discurso

La mandantaria recordó al expresidente AMLO destacando que con él comenzó la 4T: "Desde ese momento, quedó muy claro, en 2019 se separó el poder económico del poder político".

10:15 Hrs

Sheinbaum arranca su discurso

Después de las marchas de la Generación Z, la presidenta aseguró que la juventud de México apoya su movimiento: "Las y los jóvenes, en su mayoría, están con la transformación de México"

10:14 Hrs

Gabinete y gobernadores acompañan a la presidenta

Personajes de la 4T y del gabinete de Sheinbaum, como Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, el gobernador Alfonso Durazo y más, se encuentran presentes en la celebración.

10:10 Hrs

"¡Presidenta, presidenta!"

Al grito de "¡presidenta, presidenta!", Claudia Sheinbaum subió al podio para iniciar con el discurso

10:08 Hrs

Claudia saluda a ciudadanos en el Zócalo

Antes de arrancar su discurso, la presidenta caminó entre los pasillos del Zócalo para saludar a los ciudadanos que asistieron a la celebración de la 4T

 

