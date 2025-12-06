Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 6 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 6 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 07:00 horas, marcharán Jóvenes en Defensa de la Cuarta Transformación en el marco de la celebración de los siete años de la 4ª Transformación. Se llevará a cabo la marcha De la Lealtad, en apoyo al mandato de la presidenta de México y en defensa de la soberanía nacional. No se descarta el arribo de autobuses provenientes de diferentes partes de la República Mexicana que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo a otras organizaciones sociales.

Un poco más tarde, en punto de las 08:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marchará el Colectivo Jóvenes desde la Paz, desde la Torre del Caballito hasta el Zócalo capitalino. En el marco de la celebración de los siete años de la Cuarta Transformación, realizarán la marcha ¡Perreo por la Paz!, en respaldo a la jefa del Ejecutivo federal y a los logros alcanzados durante su mandato, así como para celebrar que la juventud es parte fundamental de la transformación del país.

Tráfico en CDMX hoy 6 de diciembre

De igual forma, alrededor de las 09:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, simpatizantes y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional se reunirán en el Ángel de la Independencia y en el Zócalo capitalino. En el marco de la celebración de los siete años de la 4ª Transformación, se llevará a cabo la marcha Del Tigre para mostrar su apoyo y respaldo al mandato de la presidenta de México y destacar el hecho histórico de que una mujer encabece el Poder Ejecutivo en el país.

? Encontrarás buen avance sobre Periférico Boulevard Adolfo López Mateos en ambas circulaciones, desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto.#MovilidadCDMX

uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#C5CorazónDeLaCDMX pic.twitter.com/l30qQGCs8h — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 6, 2025

Finalmente, durante el día, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, Todos Unidos Contra la 4T se concentrarán en cinco lugares diferentes, pues se llevará a cabo un bloqueo carretero para impedir el acceso a la Ciudad de México de los simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional provenientes de distintos estados de la República Mexicana.

Carretera México-Pachuca

Carretera México-Cuernavaca

Carretera México-Puebla

Carretera México-Toluca

Carretera México-Querétaro

Fuente: Tribuna del Yaqui