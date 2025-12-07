Clima HOY domingo en la NOCHE: Reportan LLUVIAS en las siguientes regiones; pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- ¿Estas listo para comenzar una nueva semana? Pero antes debes conocer el pronóstico del clima para hoy domingo 7 de diciembre en la noche, ya que en varias regiones se esperan lluvias puntuales; esto porque el nuevo frente frío número 19 ingresará al norte y noreste del país. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy en la noche.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, durante esta noche de domingo 7 de diciembre y la madrugada de mañana lunes 8 de diciembre, un nuevo frente frío número 19 ingresará al norte y noreste del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical, y originarán lluvias puntuales fuertes en diferentes regiones del país.

#PronósticoDelTiempo para las siguientes tres horas en regiones del norte, noreste y noroeste de #México, así como en zonas de #LaHuasteca. pic.twitter.com/OlNS5p5rOA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 8, 2025

¿Dónde lloverá este domingo 5 de diciembre de 2025?

Lluvias puntuales fuertes:

San Luis Potosí (región Huasteca)

Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Chubascos en:

Tamaulipas

Nuevo León

Además, una masa de aire polar que impulsa al frente ocasionará marcado descenso de temperatura en las regiones mencionadas, así como evento de norte fuerte con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y oleaje elevado en costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Por otra parte, canales de baja presión al interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en:

Oaxaca

Chiapas

Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Tlaxcala

Tabasco

Así como chubascos en:

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Michoacán

Morelos

Puebla (regiones Angelópolis, Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca)

Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Lluvias aisladas en:

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

¿En qué regiones del país habrá lluvias para mañana 8 de diciembre de 2025?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas y Nayarit.

El #SMNmx te informa sobre el ingreso del nuevo #FrenteFrío (número 19) al norte de #México y sus efectos en regiones del país. uD83EuDDD0 pic.twitter.com/3Hi8Pa6ccz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 7, 2025

