Clima HOY domingo en la NOCHE: Reportan LLUVIAS en las siguientes regiones; pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- ¿Estas listo para comenzar una nueva semana? Pero antes debes conocer el pronóstico del clima para hoy domingo 7 de diciembre en la noche, ya que en varias regiones se esperan lluvias puntuales; esto porque el nuevo frente frío número 19 ingresará al norte y noreste del país. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy en la noche.
De acuerdo con el último reporte de la Conagua, durante esta noche de domingo 7 de diciembre y la madrugada de mañana lunes 8 de diciembre, un nuevo frente frío número 19 ingresará al norte y noreste del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical, y originarán lluvias puntuales fuertes en diferentes regiones del país.
¿Dónde lloverá este domingo 5 de diciembre de 2025?
Lluvias puntuales fuertes:
- San Luis Potosí (región Huasteca)
- Querétaro (región Sierra Gorda)
- Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)
- Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)
- Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)
Chubascos en:
- Tamaulipas
- Nuevo León
Además, una masa de aire polar que impulsa al frente ocasionará marcado descenso de temperatura en las regiones mencionadas, así como evento de norte fuerte con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y oleaje elevado en costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz.
Por otra parte, canales de baja presión al interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en:
- Oaxaca
- Chiapas
- Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Tlaxcala
- Tabasco
- Así como chubascos en:
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Guerrero
- Michoacán
- Morelos
- Puebla (regiones Angelópolis, Valle de Atlixco-Matamoros y Mixteca)
- Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
Lluvias aisladas en:
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
¿En qué regiones del país habrá lluvias para mañana 8 de diciembre de 2025?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas y Nayarit.
Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua