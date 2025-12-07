¡Síguenos!
Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1729 domingo 7 de diciembre

Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco Especial No. 1729; conoce aquí la lista completa de ganadores de este domingo 7 de diciembre de la Lotería Nacional

Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco Especial No. 1729; conoce aquí la lista completa de ganadores Foto: Cortesía Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy es domingo 7 de diciembre de 2025 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial número 1729, que celebra los 30 años de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cabe señalar que el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y el Premio Mayor a ganar es de 11 millones de pesos.

La información de la Lotería Nacional señala: "El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la entidad responsable de coordinar, regular y supervisar diversas funciones fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. Para ello actúa como el órgano operativo, y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal, para dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública".

¿Qué es el Sorteo Zodiaco Especial?

Como se mencionó, el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y participan 120,000 números o billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Se lleva a cabo en 1 Serie y ofrece un total de 43 MILLONES 384 MIL 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO ZODIACO ESPECIAL NO. 1729

Premio Mayor: 11 millones de pesos

VIRGO 2664

Segundo premio: 1,500,000 pesos

TAURO 4413

Tercer premio: 1,500,000 pesos

CÁNCER 6483

Cuarto premio: 400,000 pesos

GEMINIS 7585

Quinto premio: 400,000 pesos

SAGITARIO 6258

Sexto premio: 200,000 pesos

SAGITARIO 9009

Séptimo premio: 200,000 pesos

ACUARIO 3180

Octavo premio: 140,000 pesos

ARIES 0716

Noveno premio: 140,000 pesos

ACUARIO 5936

Décimo premio: 120,000 pesos

CÁNCER 1719

Decimoprimer premio: 120,000 pesos

CAPRICORNIO 6957

Decimosegundo premio: 100,000 pesos

LIBRA 8945

Decimotercer premio: 100,000 pesos

PISCIS 4280

Decimocuarto premio: 100,000 pesos

PISCIS 1173

Decimoquinto premio: 80,000 pesos

LEO 5878

Decimosexto premio: 80,000 pesos

CÁNCER 1045

Decimoséptimo premio: 80,000 pesos

ACUARIO 6661

Decimoctavo premio: 60,000 pesos

TAURO 8232

Decimonoveno premio: 60,000 pesos

CÁNCER 5841

Vigésimo premio: 60,000 pesos

ESCORPION 9042

Vigésimo primer premio: 60,000 pesos

CAPRICORNIO 2660

