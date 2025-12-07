Lotería Nacional: Lista completa de GANADORES del Sorteo Zodiaco ESPECIAL No. 1729 domingo 7 de diciembre

Ciudad de México.- Hoy es domingo 7 de diciembre de 2025 de Sorteo Zodiaco Especial en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco Especial número 1729, que celebra los 30 años de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cabe señalar que el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y el Premio Mayor a ganar es de 11 millones de pesos.
La información de la Lotería Nacional señala: "El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la entidad responsable de coordinar, regular y supervisar diversas funciones fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México. Para ello actúa como el órgano operativo, y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal, para dar seguimiento y cumplimiento a las disposiciones y acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública".
¿Qué es el Sorteo Zodiaco Especial?
Como se mencionó, el Sorteo Zodiaco Especial se celebra un domingo al mes y participan 120,000 números o billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Se lleva a cabo en 1 Serie y ofrece un total de 43 MILLONES 384 MIL 300 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO ZODIACO ESPECIAL NO. 1729
Premio Mayor: 11 millones de pesos
VIRGO 2664
Segundo premio: 1,500,000 pesos
TAURO 4413
Tercer premio: 1,500,000 pesos
CÁNCER 6483
Cuarto premio: 400,000 pesos
GEMINIS 7585
Quinto premio: 400,000 pesos
SAGITARIO 6258
Sexto premio: 200,000 pesos
SAGITARIO 9009
Séptimo premio: 200,000 pesos
ACUARIO 3180
Octavo premio: 140,000 pesos
ARIES 0716
Noveno premio: 140,000 pesos
ACUARIO 5936
Décimo premio: 120,000 pesos
CÁNCER 1719
Decimoprimer premio: 120,000 pesos
CAPRICORNIO 6957
Decimosegundo premio: 100,000 pesos
LIBRA 8945
Decimotercer premio: 100,000 pesos
PISCIS 4280
Decimocuarto premio: 100,000 pesos
PISCIS 1173
Decimoquinto premio: 80,000 pesos
LEO 5878
Decimosexto premio: 80,000 pesos
CÁNCER 1045
Decimoséptimo premio: 80,000 pesos
ACUARIO 6661
Decimoctavo premio: 60,000 pesos
TAURO 8232
Decimonoveno premio: 60,000 pesos
CÁNCER 5841
Vigésimo premio: 60,000 pesos
ESCORPION 9042
Vigésimo primer premio: 60,000 pesos
CAPRICORNIO 2660
