Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 7 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 7 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa y Cuajimalpa. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc marcharán integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad desde el Ángel de la Independencia hasta un destino todavía incierto. Realizarán el V recorrido Orgullo y Dignidad para promover la visibilidad y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, así como para fomentar la inclusión integral que permita su reconocimiento social; lo anterior, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

De igual forma, a las 10:00 horas, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan, Iztapalapa y Cuajimalpa, miembros de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura se concentrarán en la Caseta de la Autopista Pachuca-México, Caseta de Tlalpan, Autopista Cuernavaca-México, Distribuidor Vial La Concordia, Autopista Puebla-México y en la Caseta de Cobro Toluca-México, Autopista Marquesa-México. Manifestación nacional en apoyo a la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados el 23 de septiembre, donde exigen la reducción del 25 por ciento del cobro de peaje en casetas al sector motociclista.

Tráfico en CDMX hoy 7 de diciembre

En lo que respecta a las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, alrededor de las 10:00 horas, integrantes de la Sociedad Civil México se reunirán en el Parque Ecológico Las Águilas, Estación Mixcoac y el Bosque de Chapultepec. Llevarán a cabo una jornada de recolecta de firmas a favor de una iniciativa ciudadana en materia electoral. De hecho, en esta ocasión se espera que una como apoyo la organización Va Por Todos MX.

Finalmente, en punto de las 10:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, se reunirán miembros de Direct Action Everywhere Ciudad de México en el Parque Hundido Luis G. Urbina, en Avenida Insurgentes Sur y Cerrada. Festival de la Ciudadanía 100 en 1 Día CDMX, en el que llevarán a cabo diferentes actividades político-culturales y ambientales con la finalidad de transformar su entorno a través del aprendizaje, la acción local y la colaboración, así como en defensa del medio ambiente y en contra del maltrato animal en la Ciudad de México.

