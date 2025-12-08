Ciudad Obregón, Sonora.- En la cultura popular de México, hay frases o palabras que, cuando son pronunciadas, de manera inmediata son ligadas a ciertos personajes de la historia de nuestro país. La frase 'Benemérito de las Américas' se asocia con Benito Juárez; el padre de la patria, con Miguel Hidalgo, pero también hay otras, que hacen que a la memoria vengan personajes que presentan los pasajes más oscuros de la historia del país.

Tal es el caso de Arturo Durazo Moreno 'El Negro', cuyo nombre es sinónimo de corrupción y ostentación e incluso, es a este personaje originario de Sonora a quien se le atribuyen las formas y los métodos en los que actualmente se piden las llamadas 'mochadas'.

De acuerdo a su historia, el negro se trasladó en su adolescencia a la Ciudad de México. Llegó a vivir a la popular colonia Roma; ahí inició su amistad con quien décadas después se convertiría en presidente del país, José López Portillo. Al llegar al poder, su viejo amigo lo llama para darle el nombramiento de jefe de la policía capitalina en el entonces Departamento del Distrito Federal, cargo que ostentó desde 1976-1982; fue ahí donde se puso en evidencia el lado más oscuro de 'El Negro'.

60 años, 60 historias: 'El Negro' Durazo, sinónimo o símbolo de la corrupción en México

De 'El Negro' Durazo se cuentan infinidad de historias de nepotismo, abuso de poder y corrupción, entre ellas, las recurrentes 'travesuras de su hijo', quien cerraba las principales avenidas de la Ciudad de México para jugar arrancones, hasta disponer de elementos policiacos para cometer todo tipo de ilícitos. Entre las leyendas más comentadas, destacan la construcción de un Partenón en Zihuatanejo, Guerrero; además, se le relacionaba con dirigentes y personalidades del medio artístico.

Se cuenta además que Arturo Durazo, 'El Negro', fue prácticamente quien normalizó o institucionalizó las nuevas formas de corromper a la policía; sin embargo, era respetado, no solo por temor, sino porque se considera que él era quien tenía organizadas a las bandas criminales, prohibiéndoles cometer ilícitos en los sectores más privilegiados del país.

Este maridaje entre la policía y las bandas criminales le ganó el respeto de la clase pudiente, de acuerdo a quienes conocen más de cerca su trayectoria, esto debido a que los ricos, poderosos e influyentes eran intocables tanto por parte de la delincuencia como por la ley.

Sin embargo, todo tiene un principio y un fin; el sexenio de López Portillo concluyó y a 'El Negro' se le acabaron las influencias. Con la llegada de Miguel de la Madrid, se dieron cambios en todo el aparato gubernamental, incluido Durazo. El nuevo mandatario dio inicio a una limpia de personajes que consideraba como un lastre de su antecesor y uno de ellos fue 'El Negro', quien, tras tener conocimiento, huyó del país, al parecer con destino a Brasil.

Meses después de haber abandonado el país, Durazo fue capturado en Puerto Rico; en TRIBUNA la noticia fue titulada 'Durazo fue arrestado en Puerto Rico'; el símbolo de la corrupción en México había caído; murió el 5 de agosto del 2000 en Acapulco.

Fuente: Tribuna del Yaqui