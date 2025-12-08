Acusan a García Cabeza de Vaca de huachicoleo fiscal; él rechaza cargos y denuncia persecución política

Ciudad de México.- El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien recientemente fue nombrado por Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, como representante de Acción Nacional ante Estados Unidos y Canadá, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera.

¿Cuáles son los cargos?

Los funcionarios piden que se investigue a Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión y huachicol fiscal. Además, según información de Milenio, Gutiérrez Luna solicitó a las autoridades capitalinas que se acelere el proceso de extradición, pues asegura que actualmente reside entre McAllen y Houston. En lo que respecta a Prieto Herrera, comentó que los delitos ocurrieron en 2020 cuando todavía estaba al frente del gobierno estatal.

De hecho, explicaron que en aquel entonces se creó un "mini SAT", donde instalaban puntos de revisión operados por supuestos policías, quienes incluso se dedicaban a extorsionar a transportistas y realizaban atribuciones que no les correspondían. De la misma forma, aseguraron que el material que ingresaba a México lo "confiscaban", algo completamente innecesario, ya que esa es una tarea exclusiva de las aduanas.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

El asunto que más llamó la atención es que, presuntamente, bajo instrucciones de Francisco Javier García, se permitía el paso de ferrotanques con huachicol. Cabe destacar que, según los testimonios de Sergio Gutiérrez y Humberto Prieto, solo en una ocasión se supo de la confiscación de aproximadamente 200 mil litros de combustible robado, y para ellos no resulta lógico que durante todo el periodo no se informara de otro hecho semejante.

#Nacional | Durante una conferencia este lunes, el CEN del PAN anunció el nombramiento del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabezas De Vaca, como representante del PAN ante América del Norte uD83DuDDE3?



uD83CuDFA5David Galván / @Radio_Formula pic.twitter.com/xckl4eKKt0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Respuesta de Francisco Javier García Cabeza de Vaca

En una conferencia de prensa virtual, el exmandatario estatal señaló que esto forma parte de la persecución política de la que, afirma, es víctima por criticar al gobierno de Morena: "Gutierritos, gato protegido, esta persona que pareciera ser que está contratada por los narcogobiernos para ser uno de sus voceros y estar atacando a quienes hoy en día hemos levantado la voz, hemos señalado los problemas de corrupción, impunidad, malos manejos", dijo en un fragmento de su mensaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui



