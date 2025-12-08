Coche bomba en Michoacán: Sheinbaum pide a FGR explicar reclasificación del delito de terrorismo

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe explicar la razón por la que determinó reclasificar la carpeta de investigación de terrorismo a delincuencia organizada, en el caso de la explosión de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, en Michoacán.

El pasado 6 de diciembre, la FGR informó que había iniciado una indagatoria en contra de quienes resultaran responsables por el delito de terrorismo, "derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal del municipio de Coahuayana".

Detona CJNG coche bomba frente a instalaciones de Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán, autoridades reportan al menos dos muertos y 10 heridos.

Estallido alcanzó víctimas, inmuebles y vehículos.

Pero dicen que no hay narcoterrorismo y se oponen al apoyo de EU.

uD83CuDFA5TVAzteca pic.twitter.com/uL7DBkkgwV — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) December 6, 2025

"¿A qué se debió la reclasificación?", se le cuestionó a la presidenta en conferencia matutina. "Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también y todo tiene que ver… muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada y saber exactamente qué pasó".

"Es importante que se haga una investigación, y a partir de la investigación también catalogar el delito y que todo el mundo sepamos qué pasó, cuál fue la causa, quiénes son los responsables y que la fiscalía haga su parte en la investigación", respondió Sheinbaum.

La mandataria federal aseguró que las investigaciones por parte de elementos de la FGR se mantienen en la zona. "Están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales, y el día de mañana espero que ya pueda haber más información para que todo el mundo la conozca", agregó.

Sobre coche bomba en #Michoacán, "siguen las investigaciones para poder dar una explicación de qué fue lo que pasó. El día de mañana espero que pueda haber más información". La @FGRMexico tiene que explicar la reclasificación de haber iniciado una carpeta primero por…

La Fiscalía General de Michoacán informó que el coche bomba que explotó en el municipio de Coahuayana frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria ingresó proveniente del estado de Colima la mañana del sábado. "Decirles que las revisiones y seguimiento que se ha hecho por parte de esta institución es que esta camioneta Dakota negra, que al parecer trasladaba estos explosivos, ingresó proveniente del estado de Colima", señaló el fiscal Carlos Torres en conferencia de prensa.

"Alrededor de las 8:30 de la mañana sobre la Carretera 200, cruzando el puente Coahuayana, posteriormente ingresó a la comunidad de San Vicente en la carretera Coahuayana Viejo y posteriormente hacia Coahuayana; esto es el tránsito que se realizó en el recorrido para posteriormente accionar posiblemente este suceso".

El fiscal detalló que los primeros peritajes realizados por las diferentes dependencias como Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa (Sedena) y la fiscalía estatal mostraron que los daños por la explosión se registraron en 300 metros lineales de manera horizontal y 59 metros de manera vertical. Torres Piña indicó que por este ataque siete personas resultaron heridas, de las cuales seis son atendidas en clínicas del municipio y una más se encuentra hospitalizada en Morelia. Además, 12 vehículos resultaron dañados por la explosión.

uD83DuDD34 FGR primero dijo que era "terrorismo" el ataque con coche bomba en #Michoacán...



Y luego lo cambió a "delincuencia organizada".



Pero un ataque así es terrorismo, como los que vemos en otras partes del mundo. Y debe castigarse y no dejar que se expanda.



La información con… pic.twitter.com/VeFHe3U4Vx — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 8, 2025

