México alcanza récord histórico de empleo: más de 22.8 millones de puestos afiliados al IMSS

Ciudad de México.- El Gobierno de México informó que, al cierre de noviembre, el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo, la cifra más alta desde 1997, año en que inició esta medición.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el nivel de empleo reportado corresponde a puestos formales y que tradicionalmente en diciembre se observa un incremento adicional. Señaló también que el salario mínimo continuará incrementándose, con una meta de 440 pesos diarios, como parte de la política salarial anunciada por su administración.

Crecen los empleos

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que el 86.7 por ciento de los empleos registrados son permanentes, lo que representa 19 millones 800 mil 325 puestos, la cifra más alta en la historia del organismo para cualquier mes.

Asimismo, indicó que 9 millones 229 mil 547 empleos están ocupados por mujeres, lo que equivale al 40.4 por ciento del total. En lo que va del año, se han generado 98 mil empleos que corresponden únicamente a este sector de la población.

Robledo también expuso datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual reportó que en el segundo trimestre de 2025 los puestos de trabajo remunerados sumaron 40 millones, un incremento de 600 mil respecto al trimestre previo, equivalente a un crecimiento anual del 1.3 por ciento. Las remuneraciones registraron un aumento de 298 mil 061 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual del 6.5 por ciento.

En noviembre se crearon 48 mil 595 empleos, con lo que el acumulado de enero a noviembre asciende a 599 mil 389 puestos, equivalente a una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento. En los últimos doce meses, el aumento fue de 194 mil 130 empleos, es decir, un 0.9 por ciento anual.

Salario base

El IMSS reportó además que el salario promedio de cotización alcanzó los 624.9 pesos diarios, un incremento del 7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con el aumento al salario mínimo previsto para el 1 de enero de 2026 (que será de 315.04 pesos diarios a nivel general y 440.87 pesos diarios en la Frontera Norte), se espera que el salario base de cotización continúe elevándose.

