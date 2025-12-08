SEP destaca evaluación médica a 7.6 millones de alumnos con el programa 'Vive Saludable'

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó avances del programa 'Vive Saludable, Vive Feliz', que despliega brigadas médicas en primarias públicas para valorar el estado de salud de niñas y niños en todo el país. Durante La Mañanera del Pueblo, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que 7.6 millones de estudiantes ya cuentan con su expediente digital de salud, más de la mitad de la meta de 11.2 millones.

El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Salud, el IMSS, IMSS-Bienestar, los DIF estatales y la SEP, ha involucrado a ocho mil 118 brigadistas que han visitado 60 mil escuelas, alcanzando una cobertura nacional del 68 por ciento. Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Puebla y Chiapas tienen el 100% de avance, mientras que diez entidades más se ubican entre 60 por ciento y 79 por ciento.

Los reportes que reciben madres y padres incluyen tres áreas clave:

Evaluación nutricional.

Revisión visual.

Salud bucal.

Con derivaciones a clínicas públicas y privadas aliadas. Delgado recordó que, en colaboración con Bancomer, se entregarán dos millones de lentes gratuitos a estudiantes que lo requieran.

Evaluación médica a 7.6 millones de alumnos en México

Los primeros resultados evidencian una demanda de atención médica masiva: 3.8 millones de menores requieren orientación nutricional, aunque solo 7 por ciento ha acudido a consulta; 4.5 millones necesitan atención dental; casi tres millones requieren una segunda valoración para lentes; se han entregado 100 mil pares hasta ahora.

Ante estas cifras, el titular de la SEP llamó a las familias a completar el proceso de atención: "El gobierno ya hizo la detección; ahora necesitamos que madres y padres acudan a las citas para lograr una generación más fuerte y saludable". Además, deben descargar, (previo registro) los resultados del estudio de los infantes en resultados.vidasaludable.sep.gob.mx.

uD83DuDFE4 #MañaneraDelPueblo | @mario_delgado, titular de @SEP_mx, presenta los avances de la estrategia #ViveSaludable, #ViveFeliz.



uD83CuDF92 Más de 7 millones de estudiantes ya fueron evaluados en peso y talla, salud visual y bucal.

uD83CuDF92 60 mil escuelas han sido visitadas por enfermeras de… pic.twitter.com/oZA9MLZYCt — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui