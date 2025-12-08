Sheinbaum detalla reunión reunión con Trump de "cordial" y de "respeto"

Ciudad de México.- La presienta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este viernes que la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, la primera que mantienen los dos, fue "muy bien" y que acordaron "seguir trabajando juntos" en temas comerciales. "Bien, muy bien", respondió Sheinbaum, al ser preguntada después de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, donde se encontró con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La mandataria dio esta breve declaración al llegar al Instituto Cultural Mexicano de Washington para una reunión con la comunidad de ese país en Estados Unidos. Sheinbaum, en su primer viaje a la capital estadounidense desde que es presidenta, fue recibida en la puerta del instituto por gente con banderas y pancartas, y un grupo de música mariachi.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

La mandataria también publicó en la red social X que el encuentro con Trump y Carney fue "excelente" y que hablaron de "la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación" que tienen. "Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", agregó.

La presidenta coincidió horas antes con Trump y con Carney durante la ceremonia del sorteo del Mundial que se celebró en el Centro Kennedy de Washington. Estados Unidos, México y Canadá son los anfitriones del torneo. Los tres líderes de Norteamérica subieron juntos al escenario para sacar del bombo las balotas de sus respectivos países y luego se sentaron juntos para seguir el resto del evento, conversando y riendo de forma distendida.

#Nacional | "México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos" Claudia Sheinbuam en la mañanera de hoy uD83DuDDE3?uD83EuDD1D pic.twitter.com/M8EVuLvn01 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Al terminar el sorteo, los tres mantuvieron una reunión que, según la radiotelevisión pública canadiense CBC, duró unos 45 minutos. El encuentro se produce después de que Trump indicara el miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá que debe revisarse en 2026, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

El republicano declaró que México y Canadá "se han aprovechado" económicamente de Estados Unidos. A su llegada este viernes a la ceremonia del sorteo, Trump afirmó sin embargo que se lleva "muy bien" con Sheinbaum y Carney. La presidenta reiteró que su política exterior respecto a Washington se basará en tres principios: Mantener una buena relación con Estados Unidos, defender los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y privilegiar el acuerdo sobre la confrontación.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD#ULTIMAHORAuD83CuDDFAuD83CuDDF8La presidenta de México Claudia Sheinbaum se reunió con Donald Trump, hablaron de muchos temas temas y quedaron de seguir trabajando, cordial "me voy muy positiva", del T-MEC no se habló, la reunión duró casi una hora, invitacion reciprocauD83EuDD70pic.twitter.com/Iecq0H3RYS — uD83DuDC1EMonalizauD83DuDC1E (@MONALI4T) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui