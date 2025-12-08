Sheinbaum pide explicar porqué se clasificó como terrorismo el ataque en Michoacán y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México, quédate a ver este resumen de los más importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 8 de diciembre, infórmate sobre la petición de explicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Fiscalía por clasificar como terrorismo el ataque en Michoacán.

Conductor atropella a peregrinos en Nuevo León

Un grupo de peregrinos fue atropellado por un conductor de un vehículo que se dio a la fuga en Nuevo León, dejando al menos ocho lesionados; el hecho se registró en el centro del Ayuntamiento de Hidalgo; el director de Protección Civil, Érik Cavazos Cavazos, señaló que hasta el momento se desconoce las causas de este suceso.

Regidor de Tamaulipas es encontrado sin vida

Encuentran sin vida a Bryan Nicolás Vicente Salinas, décimo cuarto regidor del Ayuntamiento de Reynosa y presidente de la Comisión de Género y Equidad; de acuerdo con información extraoficial, las autoridades lo localizaron en un inmueble en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX; se presume que fue privado de la vida con el fin de robarle el celular, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

Sheinbaum pide a Fiscalía explicar por qué clasificó como terrorismo el ataque en Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe explicar la razón por la que determinó reclasificar la carpeta de investigación de terrorismo a delincuencia organizada, en el caso de la explosión de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui