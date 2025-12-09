Ciudad Obregón, Sonora.- La historia en la política mexicana dio un giro el 1 de octubre del 2024, cuando Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta formalmente como la primera presidenta en la historia de México, poniendo fin a siglos de liderazgo exclusivamente masculino. TRIBUNA documentó el momento, pues la llegada de Sheinbaum al poder no solo simbolizó un avance hacia la igualdad de género, sino que también abrió una nueva etapa en la política mexicana.

En la edición del 3 de junio del 2024, TRIBUNA publicó en portada la noticia que cambió la historia de la política, pues por primera vez una mujer triunfaba al ganar las presidenciales. El título para informar fue "Sheinbaum gana las presidenciales", y es que la morenista arrasó en las elecciones del 2 de junio y los primeros datos del Conteo Rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) daban a conocer a la candidata oficialista en primer lugar con un 58.6 por ciento y el 60.7 por ciento del total de los votos, lo que arrojaba una medida de un 59.5 por ciento, es decir, más de 30 puntos de distancia que la candidata Xóchitl Gálvez, quien era aspirante de la alianza opositora de Morena.

60 años, 60 historias: La primera mujer presidente en la historia de México

Así mismo, la candidata de la coalición 'Sigamos haciendo historia', tras esos resultados cerca de las 29:00 horas, dio sus primeras declaraciones con un mensaje que emitió en la capital; ahora en todos los medios de comunicación era nombrada como la 'virtual presidenta electa'. Dentro de su mensaje, jubilosa, compartió que tanto Xóchitl Gálvez como Jorge Álvarez Máynez la habían llamado para felicitarla por su triunfo.

"De acuerdo con los resultados preliminares, la diferencia para la presidencia de la República es de más de 30 puntos y es importante que quede claro; aun considerando el rango más bajo, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente en la Cámara de Senadores. Me convertiré en la primera mujer presidenta de México. No llegó sola, llegamos todas", compartió en ese momento Claudia Sheinbaum en su mensaje.

TRIBUNA compartió este histórico acontecimiento con un título: "Sheinbaum es la virtual ganadora; Conteo Rápido". "Por primera vez en 200 años de la República, habrá una mujer presidenta y será transformadora. Gracias a todas y todos los mexicanos. A los más de 36 millones que votaron por nosotros, los abrazo con todo mi corazón. Imagínense, un pueblo democrático. Les invito a seguir la transmisión", escribió en sus redes oficiales aquel 2 de junio del 2024. Y cómo dejar de mencionar que tanto el jefe del ejecutivo en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, como los excandidatos a la presidencia de la república, felicitaron a la nueva mandataria en México, sin duda un momento que TRIBUNA documentó periodísticamente y quedará en la historia.

