Basílica de la Virgen de Guadalupe: ¿Cuál es el horario de entrada y de las misas?

Ciudad de México.- La basílica de la Virgen de Guadalupe es uno de los templos con más historia en el país y con una gran cantidad de fieles que suelen visitarla a lo largo del año y que tiene su punto culminante cada 12 de diciembre. La Basílica de la Virgen de Guadalupe cuenta con varias etapas de construcción, pues en un inicio la imagen se localiza en la Capilla de Indios, edificada en 1649.

Años después, de 1965 a 1709, se construyó la Antigua Basílica, que fue ideada por Manuel Durán y terminada por Pedro de Arrieta. De 1974 a 1976 se construyó la Nueva Basílica, que es el actual edificio donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con los datos oficiales, la capacidad aproximada de la Basílica de la Virgen de Guadalupe es de entre 10 mil y 12 mil personas.

Su construcción es de 10 mil metros cuadrados y fue terminada en 1967. La construcción es circular, con el fin de permitir que un mayor número de personas pudieran visitar a la imagen y al templo. Se construyó con hormigón armado para la estructura de la cubierta y con láminas de cobre en su recubrimiento.

El diseño fue creado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Benlliure, Alejandro Schoenhofer, fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascuráin.

Horarios de la Basílica de la Virgen de Guadalupe:

Domingo – Altar Mayor:

06:00.

07:00.

08:30 – Laudes.

09:00 – misa coral.

10:00.

11:00.

12:00.

13:00.

14:00.

15:00.

16:00.

17:00 .

18:00 – novenario.

19:00.

20:00.

Lunes a viernes – Altar Mayor:

06:00.

07:00.

08:30 – Laudes.

09:00 – misa coral.

10:00.

11:00.

12:00.

13:00.

14:00.

15:00.

16:00.

17:00 – rosario (lunes a jueves) .

18:00 – novenario.

19:00.

20:00.

Sábado:

06:00.

07:00.

08:30 – Laudes.

09:00 – misa coral.

10:00.

11:00.

12:00.

13:00.

14:00.

15:00.

16:00.

17:00.

18:00 – novenario.

19:00.

20:00.

¿Cómo llegar a la Basílica de Guadalupe?

El templo Mariano se ubica en Fray Juan de Zumárraga, Nº 2, en la colonia Villa de la alcaldía Gustavo A. Madero. La manera más sencilla de llegar es por Metro, ya se en la estación La Villa-Basílica, de la Línea 6, la de color roja; o Deportivo 18 de Marzo, de la Línea 3, o verde.

