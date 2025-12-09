Cámara de Diputados aprueba prohibir USO TOTAL de vapeadores; estas son las SANCIONES

Ciudad de México.- Con 292 votos a favor y 163 en contra, el oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados la prohibición en su totalidad de vapeadores y cigarros electrónicos, esto en la discusión en particular tras haber dado el sí en lo general. Ahora la Ley General de Salud pasa al Senado de la República para su discusión.

La reforma prohíbe en todo el territorio nacional la adquisición, producción, fabricación, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como "todos los actos de publicidad" para su consumo. Esta nueva medida establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 226 mil pesos para quienes lo produzcan, vendan o distribuyan. Cabe señalar que la iniciativa no aplica penas para quienes consumen los vapeadores o cigarros electrónicos. La reforma, impulsada por Morena, tiene su origen en el cambio constitucional al Artículo 4 que fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Cuándo comenzará a aplicarse?

Tras haber terminado la discusión en lo particular, el dictamen fue enviado al Senado de la República, donde será revisado, debatido y será sometido a votación. De ser aprobado, se mandará al Poder Ejecutivo, donde se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF); con eso la prohibición entrará en vigor a partir del día que establezca dicha publicación.

¿Qué incluye la reforma a la Ley General de Salud?

Lo aprobado por la Cámara de Diputados cambia ciertas reglas en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) con el objetivo de agilizar trámites, incorporar la regulación de hemoderivados y simplificar los comités de investigación.

Entre las medidas destacadas, se establece que, en las compras consolidadas de medicamentos y dispositivos médicos, la dependencia deberá privilegiar a las empresas que cuenten con inversión o instalaciones en México. Asimismo, se incorporan nuevos capítulos dedicados a la salud digital y se crea un Plan Maestro Nacional de Infraestructura y Equipamiento Médico, que centralizará la planeación de tecnología de alto nivel en el sector.

Por otra parte, el Fondo de Salud para el Bienestar se modifica, eliminando los porcentajes de distribución preestablecidos, de manera que su Comité Técnico tendrá la facultad de decidir la asignación de los recursos según las necesidades prioritarias.

Se aprobó su prohibición desde la Cámara de Diputados

