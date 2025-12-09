Frente Frío, LLUVIAS y bajas temperaturas: Así será el CLIMA en México HOY 9 de diciembre

Ciudad de México.- Este martes 9 de diciembre de 2025 se anticipa una jornada marcada por contrastes en el país. Mientras algunas regiones tendrán condiciones agradables, otras deberán extremar precauciones ante lluvias intensas, bajas temperaturas y rachas de viento que podrían generar efectos importantes en las próximas horas. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos más información.

Así será el clima en México este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 19 continuará estacionado sobre la Península de Yucatán y el sureste, donde provocará las lluvias más fuertes del día. En Chiapas, especialmente en el norte y el este, así como en Tabasco, se esperan precipitaciones puntuales intensas que podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y deslaves.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

Situación similar se presentará en regiones de Veracruz y Oaxaca, donde las lluvias serán muy fuertes, mientras que en Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén acumulados significativos durante la tarde y noche. El viento también será un factor importante. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de 'Norte' en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, además de oleaje elevado que alcanzará hasta 3.5 metros en costas de Veracruz y Tehuantepec.

En Tabasco, Campeche y Yucatán el viento disminuirá gradualmente, aunque todavía se esperan rachas superiores a 50 kilómetros por hora en el transcurso del día. En el occidente, centro y sur del país, el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo favorecerá chubascos acompañados de descargas eléctricas. Estados como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Tlaxcala y Guerrero tendrán lluvias intermitentes, algunas con intensidad moderada. En Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí y zonas de Puebla, las precipitaciones serán aisladas, pero suficientes para mantener un ambiente húmedo.

En el gráfico el #Pronóstico de #Temperatura mínima para esta mañana en #México. ¡Protégete del #Frío y sal de tu casa bien abrigado! pic.twitter.com/LMaOpCo2uY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 9, 2025

Las temperaturas también mostrarán contrastes notables. El calor se concentrará en estados del Pacífico, donde Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero alcanzarán entre 35 y 40°C. En Sonora, Chihuahua, Durango y Jalisco, el termómetro llegará a 30 o 35 grados, especialmente en zonas costeras y del suroeste.

En contraste, las zonas serranas del norte registrarán las mínimas más bajas: Chihuahua y Durango podrían llegar a valores de -10 °C, con riesgo de heladas severas. También habrá amanecer frío en sierras de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, donde las mínimas estarán entre -5 y 0 grados.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)