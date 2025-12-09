La INFLACIÓN en México SUBE a 3.80% en noviembre; por encima de las expectativas del mercado

Ciudad de México.- La inflación de México se aceleró en la primera quincena de noviembre al ubicarse en 3.80 por ciento, de acuerdo con datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Inegi detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.47 por ciento en los primeros 15 días de noviembre respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.80 por ciento.

Durante la primera quincena de noviembre, el índice de precios subyacente aumentó 0.04 por ciento a tasa quincenal. Al interior de este, los precios de los servicios incrementaron 0.25 por ciento, mientras que los de las mercancías disminuyeron 0.19 por ciento. En tanto, el índice de precios no subyacente subió 1.93 por ciento. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras aumentaron 1.34 por ciento, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.92 por ciento debido a que terminó el subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11 ciudades del país.

Electricidad y transporte público, entre lo que más subió de precio

Durante la primera quincena de noviembre de 2025, los productos y servicios que más subieron de precio fueron:

Electricidad, subió 20.70 por ciento.

Servicios profesionales aumentaron 10.56 por ciento.

Transporte aéreo, con un incremento del 4.60 por ciento.

Colectivo, con una subida del 4.32 por ciento.

Jitomate, con un aumento del 3.98 por ciento.

En contraste, los productos y servicios que bajaron de precio en la primera quincena de noviembre de 2025 fueron:

Ron, con una disminución del 9.78 por ciento.

Vino de mesa, con una baja del 9.43 por ciento.

Brandy, con una reducción del 8.84 por ciento.

Otros licores, con una disminución del 6.40 por ciento.

Tequila, con una baja del 6.01 por ciento.

Aguacate, con una reducción del 4.83 por ciento.

En la primera quincena de noviembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 142.470 y representó un aumento de 0.47% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.61%.



Cabe mencionar que la electricidad tuvo una variación mensual del 20.70 por ciento y fue el producto con mayor incidencia en el INPC. Este efecto se relaciona con el fin del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en ciudades como Mexicali, Culiacán, Hermosillo y La Paz.

Respecto a las ciudades específicas que mostraron incrementos significativos, el Inegi señaló:

Cajeme, Sonora (3.78 por ciento).

Hermosillo, Sonora (3.32 por ciento).

Huatabampo, Sonora (3.30 por ciento).

Culiacán, Sinaloa (3.14 por ciento).

En contraste, Cancún, Quintana Roo (0.13 por ciento), Durango, Durango (-0.05 por ciento), Tehuantepec, Oaxaca (0.01 por ciento) y Mérida, Yucatán (0.03 por ciento) presentaron una variación por debajo del promedio nacional.

