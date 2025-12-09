Sheinbaum confirma nueva reunión con Trump en Washington tras su encuentro en el Mundial 2026

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 9 de diciembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó que próximamente sostendrá una nueva reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington D.C., días después de su primer acercamiento durante el sorteo del Mundial 2026, celebrado el pasado viernes.

La mandataria explicó que ese primer encuentro, ocurrido el viernes 5 de diciembre, no tuvo carácter político formal y que, por cuestión de agenda, no se concretó una reunión bilateral individual. Según lo expuesto por Sheinbaum este martes desde Palacio Nacional, durante esa visita se acordó que el diálogo continuaría en una futura reunión en la capital estadounidense.

La presidenta @Claudiashein señaló que no se realizó un encuentro bilateral con @realDonaldTrump durante el sorteo del Mundial 2026 debido a la agenda limitada del mandatario. En su lugar, se acordó una reunión… pic.twitter.com/j0z95yO4Wq — Político MX (@politicomx) December 9, 2025

En esta misma intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que, en el sorteo mundialista, el presidente Trump tenía una agenda limitada, por lo que no fue posible sostener una reunión bilateral. En su lugar, el presidente de EU, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y ella tuvieron un breve encuentro trilateral en el que conversaron de manera cordial.

Cabe recordar que el pasado lunes 8 de diciembre, Sheinbaum destacó que la organización conjunta del Mundial 2026 entre los tres países ha creado un ambiente particularmente favorable para discutir temas comerciales, especialmente la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Señaló que el ambiente de cooperación mostrado el viernes refleja que existen condiciones para avanzar en acuerdos de comercio y trabajo conjunto.

Según la presidenta, tanto ella como Trump y Carney coincidieron en la necesidad de mantener comunicación permanente para impulsar la competitividad regional. Aunque el encuentro del viernes se centró en el fútbol, Sheinbaum explicó que, en una conversación privada, los tres líderes abordaron temas comerciales y de coordinación trilateral. Destacó que Trump se mostró "amable y respetuoso" con México.

La presidenta reiteró que su gobierno mantendrá siempre una relación respetuosa con EU, basada en la cooperación, pero sin renunciar a la soberanía mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'