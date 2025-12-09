Sheinbaum responde a AMENAZA de nuevos aranceles de Trump por Tratado de Aguas: Esto dijo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 9 de diciembre de 2025, la mandataria compartió su expectativa de que este día se avance hacia un acuerdo con autoridades de Estados Unidos (EU) respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas.

Esto lo expresó la mandataria luego de que el presidente estadounidense, el empresario Donald Trump, advirtiera que impondría un nuevo arancel del cinco por ciento a las importaciones mexicanas si el país no entrega el volumen pendiente. En este sentido, Sheinbaum Pardo señaló que para este martes ya estaba agendada una reunión virtual entre especialistas de ambas naciones para revisar los datos técnicos.

Así se explicó el Tratado de Aguas con EU. Foto: Gobierno de México

Yo estoy convencida que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México; a las 2 de la tarde es la reunión y esperamos poder avanzar en estos acuerdos", dijo Claudia Sheinbaum este martes.

El origen del conflicto: La advertencia de Trump

La previa, el presidente republicano, Donald Trump, acusó a México de no cumplir con lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944 y advirtió que, si el país no libera de inmediato el volumen pendiente para Texas, impondrá un arancel del cinco por ciento. En su mensaje, el mandatario estadounidense señaló que los agricultores de su país estarían siendo afectados por la falta de agua y que la entrega debe realizarse antes del 31 de diciembre.

La cifra requerida es de 246 mil millones de metros cúbicos, volumen que, según la Casa Blanca, México debe proporcionar de manera urgente.

La Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein informó sobre un encuentro virtual entre autoridades de #EEUU y de México para llegar a un acuerdo sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas pic.twitter.com/1jbgkkf3RF — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 9, 2025

Limitaciones para cumplir: ductos, sequías y necesidades internas

Sheinbaum explicó que actualmente existen dos factores que limitan la entrega inmediata de más agua:

Las necesidades internas de México, al cumplir el propio tratado sin afectar a comunidades ni al sector agrícola nacional. La capacidad del ducto que envía agua hacia el Río Bravo, el cual impide acelerar el flujo más allá de ciertos límites físicos.

La presidenta afirmó que se mantendrá la disposición para defender el derecho humano al agua y cuidar la producción agrícola mexicana, aunque reiteró que existe voluntad de cooperar con EU para proteger también a productores texanos.

En esta misma intervención, la jefa del Ejecutivo Federal informó que ya sostuvo comunicación con las y los gobernadores de los estados fronterizos (Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila) y que todos expresaron respaldo para encontrar una solución conjunta: "Estamos unidos en este proceso; queremos una salida que no comprometa la seguridad hídrica de México, pero que también responda a las necesidades de nuestros vecinos".

El Gobierno de México prepara diversas alternativas para cumplir con el tratado sin agravar el estrés hídrico en el país. Entre las propuestas se estudia realizar una entrega inicial durante diciembre y programar el resto en los próximos años, siempre que no se perjudique a las comunidades mexicanas ni a la producción agrícola. Los detalles de la reunión podrían compartirse este mismo martes o bien, mañana miércoles 10 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'