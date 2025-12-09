Sheinbaum responde a amenaza de Trump por Tratado de Aguas: Esto y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México; quédate a ver este resumen de los mas importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy martes 9 de diciembre, conoce que Sheinbaum informó que su gabinete tendría una reunión con autoridades estadounidenses para tratar de llegar un acuerdo con respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Inflación en México sube a 3.80% por encima de las expectativas del mercado

La inflación de México se aceleró en la primera quincena de noviembre al ubicarse en 3.80 por ciento, de acuerdo con los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los analistas esperaban una variación anual de 3.70 por ciento, por lo que la lectura sorprendió al alza y revirtió parte de la desaceleración mostrada en octubre, cuando la inflación se ubicó en 3.57 por ciento.

FGR confirma detención de exgobernador de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, fue detenido en la capital de dicha entidad por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; la Fiscalía detalló que la detención fue en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el pasado 16 de mayo.

Sheinbaum responde a amenaza de nuevo arancel de Trump por Tratado de Aguas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gabinete tendría una reunión con autoridades estadounidenses para tratar de llegar un acuerdo con respecto al cumplimiento del Tratado de Aguas; esto en respuesta a lo que señaló su homólogo, Donald Trump, quien advirtió que impondría un nuevo arancel del 5 por ciento a las importaciones mexicanas. Sheinbaum confió en que su gobierno llegará a un buen acuerdo con Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui