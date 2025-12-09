Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 9 de diciembre en la capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 9 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, en la alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 09:00 horas, marcharán miembros del colectivo La Comuna 4:20 desde el Parque Francisco Pro de Verdad y Ramos, Congreso de la Ciudad de México, Glorieta Simón Bolívar hasta Jardín Luis Pasteur. Se trata de la 3ª caminata cannábica 2025, La resistencia camina, la regulación no puede esperar, con el objetivo de exigir la creación de una ley que garantice el acceso libre y universal al cannabis; el derecho al autocultivo; el respeto a todos los usos de la planta; y el fin del acoso hacia sus usuarios.

De igual forma, en la alcaldía Cuauhtémoc, en punto de las 10:00 horas, se concentrarán integrantes del colectivo feminista Las Tonantzin en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en apoyo a las comparecencias que tendrán integrantes de dicho colectivo por víctimas de abuso sexual. Se recuerda que, en este caso, se espera un aforo de aproximadamente 35 personas.

Tráfico en CDMX hoy 9 de diciembre

Un poco más tarde, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 10:30 horas, se reunirán Amigos de Mumia en México en la ex sede de la Embajada de los Estados Unidos de América, AV. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc. En esta ocasión, se trata de un acto político-cultural para exigir la libertad del activista y periodista afroamericano condenado en Estados Unidos a pena de muerte en 1982.

uD83DuDE97_uD83DuDE99_uD83DuDE95Tránsito lento sobre Calz. Ignacio Zaragoza dirección poniente, desde Av. República Federal hasta Av. Canal de San Juan.



uD83DuDD00Alternativa vial: Av. Texcoco.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/r4XGiJTAy7 — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 9, 2025

Finalmente, en la alcaldía Coyoacán, alrededor de las 14:00 horas, se verán integrantes de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la conferencia y diálogo Lazos contra el genocidio, con la finalidad de tejer redes desde las universidades públicas con el pueblo palestino. Además, harán una recolección de firmas a favor de la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente.

Fuente: Tribuna del Yaqui