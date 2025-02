Sheinbaum responde a Trump y niega alianza con el narco; acusa a EU de venta ilegal de armas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos minutos la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió un comunicado de prensa para responder a las recientes medidas que tomó su homólogo Donald Trump en cuanto al tema arancelario, y además contestó de forma tajante a la acusación de Estados Unidos sobre que el gobierno mexicano está coludido con el narco. De nueva cuenta, la mandataria mexicana hizo un llamado a Trump para trabajar en conjunto por los intereses de ambas naciones.

Como se recordará, la tarde de este sábado 1 de febrero del 2025 la Casa Blanca emitió un comunicado para informar que entraban en vigor los aranceles del 25 por ciento contra productos mexicanos, así como los provenientes de Canadá, y aseguraron que esta medida, promovida por el presidente Donald Trump, era para presionar a ambos países a frenar el tráfico de fentanilo hacia tierras estadounidenses. China también fue sancionado pero con un arancel del 10 por ciento.

El comunicado del gobierno estadounidense también incluía una grave acusación contra los gobernantes de México, pues los acusaron de estar coludidos con el crimen organizado. Es por ello que Sheinbaum ya rompió el silencio y fue contundente: "Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales", dijo la morenista en un mensaje vía X.

Además, Claudia reviró y afirmó que Estados Unidos es el causante principal de la venta ilegal de armas: "Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año". Luego, la presidenta hizo hincapié en que desde que asumió el cargo se han hecho importantes capturas y decomisos de droga como fentanilo.

Incluso, Sheinbaum aprovechó para hacer una recomendación a su homólogo sobre cómo tratar la crisis por sobredosis que hay en su nación: "Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden por ejemplo combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población".

La mandataria mexicana también culpó directamente a instituciones estadounidenses sobre la crisis por adicciones que hay en su país: "La epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos, tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) como lo demuestra el juicio contra una farmacéutica", dijo certera.

Finalmente, Claudia reiteró que la medida arancelaria no era la manera de resolver el problema y por ello envió un mensaje a Donald Trump para realizar un trabajo coordinado entre ambos países: "Siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no". Y para cerrar, la presidenta compartió que ya estaba dando instrucciones a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para implementar su Plan B ante la imposición de los nuevos aranceles.

Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México".

Fuente: Tribuna