Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 1 de febrero capital

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX para este sábado 1 de febrero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas para la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Milpa Alta. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, el Centro de Apoyo a las identidades trans se reunirá en punto de las 17:30 horas en la Embajada de la República Argentina en México, ubicada en Avenida paseo de Las Palmas, Colonia Lomas de Chapultepec. Realizarán el mitin antifascismo anti racismo en contra del retroceso, los avances políticos de garantía de derecho a favor de las personas de las poblaciones LGBT en Argentina, así como los discursos de otros emitidos por parte del Presidente de aquel país.

En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, la organización benéfica We the Free se reunirá en punto de las 17:00 horas en la glorieta de los insurgentes, ubicada en Avenida insurgentes sur y avenida chapultepec, Colonia Juárez. Se trata del evento reto de 3 minutos, con la finalidad de crear conciencia sobre la injusticia de la explotación animal. Cabe señalar que por estas actividades no se esperan afectaciones a la circulación.

Tráfico en CDMX hoy 1 de febrero, foto: especial

En milpa alta, la marcadita autónoma momoxca se reunirá en punto de las 9:00 horas en la explanada de la alcaldía, ubicada en Avenida Jalisco Oriente y Avenida México Norte. Realizarán la marcadita feminista, que tiene el objetivo de abrir espacios para que mujeres productoras de la demarcación y en contra de las violencias económicas. Por estas actividades tampoco se esperan graves afectaciones a la circulación.

Finalmente, la colectiva hijas de la cannabis se reunirán en punto de las 12:00. En las instalaciones del Museo de Memoria y tolerancia, ubicado en Avenida Juárez de la Colonia Centro. Realizarán el evento político cultural Street Rave 4:20 para exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis, así como respeto a la perspectiva de género. De esta manera, se espera un día con un poco de tráfico en la capital.

Fuente: Tribuna