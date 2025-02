¿Estados Unidos nos espía? Esto dice la Defensa sobre avión militar que sobrevoló México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una gran polémica causó el registro de un avión militar de Estados Unidos que sobrevolaba tierras mexicanas, esto se registró el 31 de enero pasado y un segundo caso el 3 de febrero. Ante esto, la Secretaría de la Defensa Nacional ya emitió un posicionamiento al respecto y no descartó un posible espionaje por parte del país norteamericano, pero se insistió que el avión se encontraba en espacio internacional.

El titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, no descartó que exista algún tipo de espionaje aéreo por parte del Gobierno de Estados Unidos a México, pero dejó claro que las aeronaves norteamericanas no violaron el espacio aéreo nacional como se había reportado en la prensa. En ese sentido, tampoco pudo hablar sobre el objetivo de estas aeronaves y señaló que la dependencia no tiene idea de lo que hacían.

"No lo podemos descartar porque no sabíamos qué era lo que hicieron, ellos no violaron el espacio aéreo nacional", señaló Trevilla.

Asimismo, Trevilla explicó que la Defensa es la dependencia encargada de autorizar la entrada de aeronaves militares extranjeras a territorio nacional y precisó que el avión que sobrevoló la zona de la frontera se identificó conforme a la normativa internacional. asimismo, explicó que la dependencia a su cargo no ha recibido solicitudes para que aviones militares sobrevuelen el espacio nacional.

se debe de señalar que la cadena de noticias estadounidense CNN reportó el lunes pasado un incremento en la vigilancia sobre los cárteles mexicanos por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las cuales, según esta cadena, desplegaron sofisticados aviones para espiar a estos grupos delictivos. Incluso se señaló que se tenían al menos 18 misiones de reconocimiento en el espacio internacional cercano a Baja California.

Cabe señalar que este despliegue de aeronaves se da en el contexto del reforzamiento de la frontera por parte de México, debido a que se enviaron 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con EEUU en un acuerdo con el presidente Donald Trump para evitar aranceles del 25% a los productos mexicanos. Asimismo, también después de que el Gobierno norteamericano designará a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas.

