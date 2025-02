Claudia Sheinbaum, contra aranceles de Donald Trump: Enviará carta a La Casa Blanca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, al acero y aluminio mexicanos continúan generando incertidumbre en las industrias involucradas. A pesar de las advertencias sobre el impacto negativo para ambas naciones, la administración estadounidense mantiene su postura, lo que llevó a Gobierno de México a tomar medidas diplomáticas: La mandataria Claudia Sheinbaum enviará una carta a La Casa Blanca.

El pasado lunes, el presidente Trump impuso aranceles a sus importaciones de acero y aluminio. Foto: Internet

Este miércoles 12 de febrero de 2025 en la 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón de la Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que enviará una carta a Washington para plantear la justificación de su país en este tema. En la misiva, se detallará que, lejos de ser una relación comercial desequilibrada, EU tiene un superávit con México en el comercio de acero y aluminio.

Según Sheinbaum, este hecho refuerza el argumento de que los aranceles no son necesarios, pues no favorecen la economía estadounidense: "Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer a través de una misiva relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en este caso en particular ellos exportan más de lo que nosotros exportamos".

Gobierno de México, contra los aranceles de Donald Trump

Además, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano mencionó que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostendrá conversaciones con funcionarios estadounidenses, incluida una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio, para reforzar la posición de México. Al mismo tiempo, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, continuará las gestiones para presentar las consultas ante la administración de Trump.

El gobierno mexicano insiste en que los aranceles, que afectan de manera directa a sectores clave de la economía, son injustos, ya que EU tiene un superávit de 6,897 millones de dólares con México en el comercio de estos productos. Esta cifra contrasta con los déficits comerciales que presenta EU con otros países como Canadá, China y Australia.

