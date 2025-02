¿Caos en la CDMX por San Valentín? Descubre dónde habrán marchas y concentraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Por fin llegó el 14 de febrero! Lo que significa que el amor está en el aire y miles de personas enamoradas celebrarán junto a sus parejas San Valentín, pero en caso de que no tengas a tu media naranja disponible, no te preocupes, porque también puedes festejarlo con tus amigos, recuerda que también es el Día de la Amistad en México. Si bien, esta jornada invita a que la gente salga de sus hogares a tener citas románticas (o sociales) la realidad es que se esperan algunas concentraciones para hoy, así que, no dejes de prestar atención a las ubicaciones que estamos por mencionarte.

Benito Juárez

A las 05:30 horas los exalumnos de la Universidad Latinoamericana (ULA) se concentrarán en el Campus Valle de la mencionada institución en Gabriel Mancera número 1402, en la colonia Del Valle Sur.

Cuauhtémoc

A las 08:00 horas los miembros del Movimiento Esmetia ‘14 de diciembre de 1914’ del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se reunirá en Palacio Nacional en Plaza del a Constitución sin número, en la colonia Centro Histórico, por la manifestación ‘Sororidad Luz y Fuerza’.

A las 14:00 horas la Colectiva ‘Aquelarre Feminista’ se reunirá en Palacio de Bellas Artes en la avenida Juárez sin número, en la colonia Centro Histórico, por la ‘Jornada de Amor Propio’.

Iztapalapa y Cuauhtémoc

A las 20:00 horas habrá una rodada organizada por el grupo Locos por las Motos Ciudad de México en el Parque Iztapasauria. Iniciará en la calle 71 no. 1, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, a las 20:30 horas en el Monumento de Cabeza de Juárez, en en avenida Guelatao sin número, colonia Ejército de Oriente Indeco II, alcaldía Iztapalapa, a las 21:00 horas de la Gasolinera Pemex en Calzada de la Viga No. 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc, rumbo a un lugar por definir, en la “Rodada del Amor”.

Xochimilco

A las 09:00 horas habrá una manifestación comunitaria por parte de la Organización Trabajo, Libertad y Autonomía, en la Casa del Pueblo de Tlamachtiloyan de Atapulco, en Adolfo López Mateos 323, en la colonia San Juan Moyotepec.

Iztacalco

A las 16:00 habrá una manifestación por parte de la Unión General de Trabajadores de México (UGTM) en la sede de la Alcaldía Iztacalco, en la avenida Río Churubusco y avenida Té, en la colonia Gabriel Ramos Millán.

Así que, ahora lo sabes, no olvides buscar alternativas viales para evitar quedar estancado en algún embotellamiento.

