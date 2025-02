Adiós a esconder las pizzas: Estos alimentos pueden entrar a los cines según Profeco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La época de esconder la comida en bolsas de ropa, de centros comerciales o de otras tiendas para ingresar al cine ha llegado a su final. La Profeco ya reveló la lista de alimentos que podrán ingresar a las salas de cine sin restricción alguna, esto a pesar de la molestia de las cadenas de estas salas que operan en el país y que en la venta de dulces, café, chocolate y otros productos ven ganancias millonarias todos los días.

La Procuraduría Federal del Consumidor ya reveló la lista de alimentos que se permitirán en los cines sin restricción alguna, razón por la cual ningún establecimiento de este tipo podrá impedir a la ciudadanía ingresar a sus alas con estos alimentos. De esta manera, limitar el acceso de comida externa a los cines será una práctica totalmente ilegal. Y ahora los cines no podrán imponer este tipo de restricciones.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los prestadores de bienes y servicios no pueden obligar a los consumidores a adquirir exclusivamente los productos que venden en sus instalaciones. En ese sentido, los cines no tienen derecho a prohibir la entrada de alimentos externos. Siempre y cuando no representen un riesgo para la seguridad o higiene del lugar. De esta manera, los derechos de todos los fanáticos del cine se verán respetados.

Alimentos permitidos en el cine Profeco, foto: especial

No es una novedad que en algunos cines existen algunos carteles en los que se afirma que está prohibido ingresar con comida del exterior. Ante estas prácticas, la profeco aclaró que todas estas tipo de políticas no tienen algún tipo de validez, razón por la cual cualquier cine que impida la entrada por ese motivo, estaría violando los derechos de los consumidores. También se resaltó que estas restricciones no están contempladas por la ley y que los consumidores deben ser respetados en todo momento.

Cualquier alimento podrá ingresar a las salas de cine, siempre y cuando no represente un riesgo o carezca de higiene en ese sentido, las pizzas, hamburguesas, hot dogs, papas fritas y nuggets de pollo tendrán un pase especial, al igual que en las papas y Frituras, también palomitas de microondas, chocolates, gomitas y galletas. Incluso bebidas como jugos, refrescos, agua embotellada y hasta sándwiches o baguettes podrán ingresar.

Fuente: Tribuna