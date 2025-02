Profeco afirma que lista de dulces es 'fake news'; gente protesta en redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado sábado 15 de febrero se filtró una presunta lista emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la que se confirmaba que las pizzas, hamburguesas, hot dogs, papas fritas, nuggets de pollo, chocolates, galletas, gomitas, sandwiches y baggets podían ingresar a los cines, debido a que los establecimientos en cuestión no podían prohibir el acceso a este tipo de alimentos.

Esta situación provocó que la gente celebrara, puesto es bien sabido que los costos de la dulcería podrían resultar bastante costosos para la mayoría de personas, siendo que un combo en costo regular estaría oscilando en poco más de 200 pesos, dicho paquete usualmente trae una caja grande palomitas, gaseosa y alguna golosina. Por desgracia para el público, la propia Profeco ya salió a desmentir esto señalando que dicho comunicado no fue emitido en ningún medio oficial.

Según lo dicho por la institución: La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que es falsa la información que está circulando en Internet y en algunos medios de información sobre una supuesta lista de alimentos que se pueden ingresar a los cines. La institución en ningún momento público o difundió, a través de sus canales de comunicación oficiales, una supuesta lista de alimentos permitidos para ingresar a estos sitios”, resaltó.

Es bajo este contexto que el público comenzó a quejarse a través de redes sociales con mensajes, no solo en contra de la Profeco, sino de los cines en general, a los que se les acusa por los elevados costos que pueden imponer al público: “Para comer, mejor me voy a un restaurante. Ahora la lista de preciosos de chatarra, porque eso es lo que venden, son elevadísimos. Entiendo que ese es el negocio y no las pelis; pero ya se pasan de lanza. La Profeco debe estar trucha en esto y velar por la economía familiar”, señaló una persona del público.

Cabe señalar que, según la Ley Federal del Consumidor, una vez que una persona compra un boleto para ingresar a un establecimiento, que prohíbe los alimentos, el cliente está aceptando los términos y condiciones del lugar, lo que significa que deben obedecer las normas del lugar, por lo que si no se permite ingresar con alimentos, no podrán hacerlo. En caso de que el público desee entrar con comida al cine deberá buscar otro establecimiento que lo permita.

Fuentes: Tribuna