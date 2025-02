Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 16 de febrero en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en CDMX para este domingo 16 de febrero, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones que se tienen programadas durante el día en la capital, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc, en Paseo de la Reforma. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas viales.

En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, la organización el poder somos todos marchará en punto de las 10:00 horas, partirán del Ángel de la Independencia, ubicado en avenida Paseo de la Reforma y Florencia, Colonia Juárez, con rumbo al Senado de la República, en avenida Paseo de la Reforma Número 135, Colonia Tabacalera. Se trata de la marcha no están solos con la finalidad de exigir al gobierno federal combate al narcotráfico en los Estados más afectados por el crimen organizado.

Por otro lado, el Comité para la Recuperación y Defensa de la ciudad deportiva se reunirá en punto de las 9:30 horas en la sala de armas, ubicada en viaducto río de la piedad, puerta 6, Colonia Granjas México. Realizarán un paseo caminado corriendo, patinando o rodando por la recuperación y mejores condiciones de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada en la alcaldía Iztacalco. No se esperan afectaciones por esta movilización.

Tráfico en CDMX hoy 16 de febrero, foto: especial

En la alcaldía Cuauhtémoc, la plataforma común por Palestina México se reunirá en punto de las 11:00 en Avenida Juárez número 50, Colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, realizarán el llamado evento brigada Muralista para pintar las vallas que resguardan el Hemiciclo a Juárez, con la finalidad de celebrar el acuerdo de cese al fuego entre el Gobierno de Israel y el Grupo Militante palestino Hamás.

Finalmente, también en la alcaldía Cuauhtémoc, el grupo mexicanos pacíficos, el solidaridad con Palestina se reunirá en punto de las 13:00 horas en el Ángel de la Independencia. Exigen justicia para Palestina, así como sanciones para los perpetradores del genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión en contra del pueblo palestino. No se esperan afectaciones sobre avenida Paseo de la Reforma.

Fuente: Tribuna