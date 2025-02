Tras aranceles, León Larregui recomienda a Sheinbaum pedir visa a estadounidenses

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la imposición de un 25% de aranceles a las importaciones de productos mexicanos, cumpliendo así la promesa que había hecho desde su campaña rumbo a la reelección. La medida, que también afecta a Canadá y China con un 25% y 10% respectivamente, ha generado tensión en las relaciones exteriores de los países involucrados.

Hay que señalar que la administración de Trump justificó la decisión argumentando que era necesaria para responsabilizar a China, México y Canadá de sus promesas de detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Este anuncio ha generado incertidumbre en el sector comercial y manufacturero de México, que depende en gran medida del comercio con el vecino del norte.

Ante la noticia, el cantante mexicano León Larregui, vocalista de la banda Zoé, utilizó sus redes sociales para manifestar su opinión y sugerir una medida de respuesta para México. A través de su cuenta oficial de X, el músico escribió: “Visa pa los greengos respetable @Claudiashein”, etiquetando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El comentario de Larregui rápidamente se viralizó, alcanzando más de 462.3 mil vistas, 17 mil ‘me gusta’ y más de mil 500 compartidos en pocas horas. La publicación generó un debate entre sus seguidores, con opiniones tanto de apoyo como de burla hacia su propuesta.

De hecho, los seguidores del cantante no tardaron en responder, expresando diversas opiniones sobre su comentario: “León, vamos a recuperar Texas y California”, “Exacto, a sacarlos de aquí a todos ellos que están gentrificando la CDMX. ¿Cómo nos organizamos, León?”, “León Larregui próximo secretario de relaciones exteriores”, “Qué opinas de las reformas de Trump y lo que está pasando con los migrantes y los aranceles?” y “No me exilies, Lioncito, pero me dio mucha risa”.

Si bien algunos seguidores apoyaron su postura, otros tomaron sus palabras con humor y sarcasmo, señalando que el cantante suele hacer comentarios polémicos en redes sociales.

Para quien no sepa de la problemática, la confirmación de estos aranceles supone un nuevo reto para el comercio exterior de México, ya que podría afectar a diversos sectores, desde la industria automotriz hasta el agropecuario. Por su parte, la respuesta oficial del gobierno mexicano aún no se ha pronunciado respecto a posibles represalias o estrategias para contrarrestar la medida de Trump.

Mientras tanto, las redes sociales continúan siendo un espacio donde figuras públicas, como León Larregui, expresan sus posturas sobre temas de relevancia internacional, generando conversaciones y debates entre la ciudadanía.

Fuente: Tribuna