VIDEO: Sheinbaum propone a EU combatir conjuntamente al fentanilo y anuncia Plan B

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este domingo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos. A través de un video publicado en sus redes sociales, Sheinbaum advirtió que estas tarifas encarecerán los productos que los ciudadanos estadounidenses adquieren diariamente y reiteró su postura a favor del diálogo y la cooperación bilateral.

En su mensaje, Sheinbaum calificó de irresponsable la declaración de la Casa Blanca sobre presuntos vínculos entre el Gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico. La mandataria enfatizó que México no busca una confrontación con Estados Unidos, sino un trabajo conjunto para abordar problemas comunes, como la crisis del fentanilo. En este sentido, subrayó que los aranceles no son una solución efectiva.

Por ello reiteró su propuesta de fortalecer la cooperación entre ambos países bajo el principio de "cooperación, pero sin subordinación". Citando al expresidente Benito Juárez, Sheinbaum enfatizó la importancia del respeto mutuo en las relaciones internacionales: "Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

Sheinbaum planteó a Estados Unidos combatir conjuntamente el fentanilo mediante una mesa de trabajo entre ambos países y, de no recibir respuesta, mañana lunes se anunciarán las medidas del Plan B. Asimismo, cuestionó el porqué Estados Unidos no ha combatido al fentanilo en su territorio y afirmó que, si sus agencias de investigaciones quisieran detener este problema de salud pública, ya lo hubiesen hecho.

Si el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas?", dijo en su mensaje.