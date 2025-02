Hoy No Circula Viernes 21 de febrero 2025 CDMX y Edomex: ¿Hay Contingencia Ambiental HOY?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es viernes e inicia el tan esperado fin de semana, por lo que muchas personas comienzan a salir de sus domicilios tanto en la Ciudad como en el Estado de México, es por ello que los que tienen automóvil y circulan por otros puntos del Valle de México tienen que estar atentos al Programa Hoy No Circula de este viernes 21 de febrero de 2025 y saber si hay contingencia ambiental HOY, es por ello que se muestran todos los detalles.

Programa Hoy No Circula del viernes 21 de febrero de 2025: Estos autos descansan en CDMX y Edomex

Como ya es toda una costumbre, este viernes 21 de febrero se aplica el programa Hoy No Circula, el cual inicia desde las 5:00 y culmina a las 22:00 horas del día y se aplica para la capital de la República y algunos municipios del Estado de México. Así que todos los conductores tienen que estar muy atentos al número de su placa, de lo contrario podrían ser acreedores a una sanción por las autoridades.

En ese sentido, aquellos vehículos que descansan este viernes 21 de febrero en el programa hoy no circula, son los que tienen terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1 y 2, todos ellos deberán quedarse en casa. Esta restricción aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como para 18 municipios del estado de México que componen la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Habrá contingencia ambiental hoy?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAme) señaló que para este viernes 21 de febrero, los niveles de contaminación y de ozono en el aire de la Ciudad de México se encuentran dentro de los estándares, razón por la cual no se activará la contingencia ambiental y tampoco el doble Hoy No circula, por la cual este programa permanece sin cambios tanto en la capital de la República como en el Estado de México, así también en Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla, donde aplica este programa.

Los autos que se encuentran exentos de este programa Hoy No Vircula son aquellos que tienen el holograma 00 o 0, así como aquellos de uso particular de trabajadores del sector salud en todas sus especialidades y de transporte escolar y de personal. También aquellos que son eléctricos e híbridos. Asimismo, los que también podrán circular por la Ciudad de México son aquellos con engomado color rosa, amarillo, verde y rojo.

