Clima en CDMX hoy 22 de febrero: Conagua alerta por lluvias y chubascos en la capital

Ciudad de México.- La Conagua alertó sobre el mal clima en CDMX para este sábado 22 de febrero, debido a las bajas temperaturas, fuertes rachas de viento y pronóstico de lluvias en la capital. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México pidieron a la población tomar las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria relacionada con las inclemencias del clima.

De acuerdo con el pronóstico del clima en CDMX del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el mediodía de este sábado 22 de febrero se prevé ambiente cálido, así como cielo nublado y presencia de lluvias con intervalos de Chubascos. También se espera actividad eléctrica y posible caída de granizo durante el día. Los vientos soplarán de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 40 km/h.

Además, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, se prevé ambiente fresco a frío y bancos de niebla en la región, además de ambiente muy frío con temperaturas de -5 a 0 °C en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, el ambiente será templado a cálido con probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México; ambas con posibles descargas eléctricas y granizo.

Clima en CDMX hoy 22 de febrero, foto: especial

Temperatura en CDMX

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.

Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Clima en CDMX hoy 22 de febrero: Día nublado y lluvias

Para el clima en Ciudad de México, se espera cielo con nubes y claros esta mañana, con temperaturas alrededor de 14°C. Por la tarde, se pronostica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 19°C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 14°C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 15 km/h.

Durante lo que resta de esta temporada de frío en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas emitieron algunas recomendaciones para garantizar la salud de la población, entre las que destacan utilizar ropa abrigadora, adecuada para el frío, así como evitar la entrada de aire a las vías respiratorias, comer frutas y verduras ricas en vitamina C y procurar respirar por la nariz y no por la boca para no exponerse a cambios bruscos de temperatura en el organismo.

