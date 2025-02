Hoy No Circula Sabatino: ¿Habrá Contingencia Ambiental HOY 22 de febrero?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este cuarto fin de semana de febrero ya llegó y muchos utilizarán su vehículo para salir y darse una escapada a diferentes puntos de la ciudad e incluso en el Estado de México, se reunirán con amigos y familiares por los que tomarán las llaves de sus autos y saldrán en una aventura. Sin embargo, tienen que estar atentos al programa Hoy No Circula Sabatino, de lo contrario, podrían ser acreedores a una multa.

Programa Hoy No Circula Sabatino Hoy 22 de febrero

En cuanto a la calidad del aire en la Ciudad de México y diferentes puntos de la zona centro, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó que los índices de ozono o de contaminación en la atmósfera están dentro de los niveles aceptados, por lo cual no se activó algún tipo de contingencia ambiental, en consecuencia, tampoco se activa el doble Hoy No Circula. De esta manera, el programa funcionará de manera normal para este sábado 22 de febrero.

Programa Hoy No Circula Sabatino 22 de febrero, foto: especial

El programa Hoy No Circula Sabatino de hoy 22 de febrero, aplicará para todos los vehículos cuyas placas tengan terminación PAR y holograma uno, asimismo también para los holograma 2 y placas foráneas. Lo anterior sin importar el color del engomado que tengan. De esta manera, los propietarios de vehículos que tengan estas características será mejor que los dejen guardados en sus casas y busquen alguna otra alternativa.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

En ese sentido, para el Hoy No Circula Sabatino de este 22 de febrero no afectará a algunos vehículos. Se trata de los que tienen holograma 00 y 0, los cuales estarán exentos de las limitaciones establecidas en este programa. En ese sentido, los vehículos eléctricos e híbridos no tendrán algún inconveniente para circular por calles de la capital y la Zona Metropolitana del Valle de México.

De esta manera, con la explicación clara del programa Hoy No Circula Sabatino, los automovilistas no tendrán pretexto para salir de sus hogares sin la información correcta. Se debe de señalar que en caso de utilizar un vehículo que no circule, podrían ser acreedores a una sanción que asciende a los 2000 pesos. Es por ello que también tienen que cuidar sus bolsillos y seguir todas las recomendaciones de las autoridades.

Fuente: Tribuna