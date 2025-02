Hoy No Circula Dominical: ¿Habrá contingencia ambiental este domingo en CDMX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Loa habitantes del centro del país se preguntan si este domingo 23 de febrero aplica el Programa Hoy No Circula Dominical, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y en la zona metropolitana del valle de México, razón por la cual algunos vehículos tendrían que descansar y no podrían circular en las calles del centro del país es por ello que ahora se muestra todos los detalles al respecto.

¿Aplica el programa Hoy No Circula en Domingo?

Como ya se ha convertido en toda una costumbre para permitir que los ciudadanos puedan transitar de manera libre por diferentes puntos de la Ciudad de México, este domingo no se aplicará el programa hoy no circula, razón por la cual todos los vehículos podrán estar rodando en las calles, incluyendo los foráneos. Sin embargo, en casos extraordinarios como en contingencias ambientales, el programa también se aplica en domingo.

Programa Hoy No Circula Dominical, foto: especial

El programa hoy no circula tiene un objetivo claro y es el de disminuir la contaminación en el Valle de México, por lo cual las autoridades capitalinas y del centro del país aplican una serie de protocolos donde el engomado, la terminación de placa, así como otros factores intervienen para decidir cuáles serán los vehículos que no circularán en determinado día. Sin embargo para este domingo el hoy no circula se suspende.

Debido a que el programa hoy no circula no aplica este domingo 23 de febrero todos los vehículos podrán circular de manera libre en la capital. Este programa tiene un funcionamiento bastante sencillo ya que asigna días específicos de la semana a vehículos que no podrán circular, lo anterior debido a el año del modelo, las placas de circulación, el engomado e incluso el combustible que se utiliza, solamente algunos están exentos como son los autos eléctricos.

¿Qué pasa se si incumple el Hoy No Circula?

Es importante recalcar que existen multas bien establecidas para todas las personas que incumplan con el programa hoy no circulan y se trata de una sanción de entre 200 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, lo equivalente a 1792 pesos. En ese sentido, el vehículo de los propietarios también será remitido al corralón, en el caso del Estado de México la multa asciende a 1924.

Fuente: Tribuna