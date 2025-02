Continúa la Contingencia Ambiental en CDMX: ¿Habrá Doble Hoy No Circula el viernes 28 de febrero?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Fase I de Contingencia Ambiental atmosférica por altos niveles ozono sigue vigente en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) este jueves 27 de febrero, según informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Debido a las condiciones meteorológicas adversas, se mantiene la mala calidad del aire en la región, lo que podría derivar en restricciones vehiculares adicionales para el fin de semana. Conoce el informe completo de las autoridades aquí.

¿Habrá Contingencia Ambiental el viernes 28 de febrero?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), la influencia de un sistema de alta presión sobre el centro del país ha generado estabilidad atmosférica, lo que impide la dispersión de contaminantes; por esta razón, sigue activa la Contingencia Ambiental este jueves. La ausencia de nubes y la intensa radiación solar ha favorecido la formación de ozono, manteniendo la calidad del aire en niveles poco saludables.

Como parte de las medidas para proteger a la población y reducir las emisiones contaminantes, se han establecido restricciones vehiculares bajo el programa Doble Hoy No Circula, no obstante, las autoridades no han confirmado si esta medida se recorrerá para el viernes 28 de febrero.

Se espera que la CAMe emita un nuevo informe a las 15:00 horas de este jueves, donde se definirá si la contingencia ambiental continuará y si se aplicará el Doble Hoy No Circula el viernes 28 de febrero.

Recomendaciones para la población ante la contingencia ambiental

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para minimizar la exposición a los contaminantes y proteger la salud de la población:

Evitar actividades al aire libre, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Reducir el uso de vehículos particulares y optar por el transporte público o el trabajo a distancia.

No realizar actividades físicas intensas en exteriores.

Mantenerse informado a través de la aplicación "Aire" o en las cuentas oficiales de la CAMe.

Además, se recomienda evitar el uso de aerosoles, solventes y combustibles en el hogar para contribuir a la reducción de emisiones.

Restricciones vehiculares en la CDMX y Edomex

Mientras la Fase I de contingencia continúe, se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos con holograma 2, así como algunos con holograma 1 y terminación de placa específica. Además, se suspenderá la circulación de ciertos vehículos de carga y unidades de reparto de gas LP. La Comisión Ambiental de la Megalópolis continuará monitoreando la calidad del aire y actualizará la información sobre la contingencia ambiental en las próximas horas.

Fuente: Tribuna