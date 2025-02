Doble Hoy No Circula 27 de febrero: La multa por circular en CDMX con Contingencia Ambiental

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal como te informamos en TRIBUNA, el pasado miércoles, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) debido a altos niveles de ozono, por lo que este jueves 27 de febrero de 2025 se mantiene activo el Doble Hoy No Circula. Para que tomes precauciones, aquí te decimos a cuánto asciende la multa por no respetar las normas de circulación.

Este jueves 27 de febrero de 2025 se activó la Contingencia Ambiental en CDMX. Foto: CAMe

Doble Hoy No Circula jueves 27 de febrero 2025: ¿De cuánto es la multa por infringir las restricciones?

Si no cumples con las restricciones vehiculares que dicta el programa Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex podrías enfrentar sanciones económicas y administrativas que no solo afectarán tu jornada, sino también tus finanzas personales:

Multa económica: La infracción oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, equivalente a aproximadamente $2,262.80 hasta $3,394.20 pesos mexicanos.

vigente, equivalente a aproximadamente $2,262.80 hasta $3,394.20 pesos mexicanos. Remisión del vehículo al corralón: Además de la multa, tu auto podría ser enviado a un depósito vehicular, lo que implica costos adicionales por arrastre de grúa y estancia en el corralón.

Es fundamental respetar las restricciones de este jueves para evitar sanciones y contribuir a la reducción de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

¿Qué autos no circulan el jueves 27 de febrero de 2025?

Debido a la contingencia ambiental, los siguientes vehículos deberán suspender su circulación de 5:00 a 22:00 horas este jueves 27 de febrero de 2025. Así funciona el Doble hoy no circula hoy:

Vehículos con holograma 2.

Vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0.

Vehículos con holograma 00 y 0, con engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

Autos sin holograma de verificación, como vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas con letras.

50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

Vehículos de carga local o federal, con restricción de circulación de 6:00 a 10:00 horas, excepto los inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex.

Taxis con holograma 00, 0, 1 o 2, que deberán dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el viernes 28 de febrero?

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado si la medida continuará el viernes 28 de febrero de 2025. La decisión dependerá de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas registradas durante la mañana el jueves 27. Se recomienda estar atento a los comunicados oficiales de la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente para conocer las actualizaciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)