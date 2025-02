Clima en CDMX hoy 28 de febrero: Conagua espera lluvias y altas temperaturas en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Conagua alertó sobre el mal clima en CDMX para este viernes 28 de febrero, debido al ambiente caluroso, fuertes rachas de viento, así como posibilidades de lluvia en la capital. Es por ello que las autoridades de la Ciudad de México piden a la población tomar todas las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria relacionada con las inclemencias del clima.

De acuerdo con el pronóstico del clima en CDMX del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, durante la tarde de este viernes 28 de febrero se espera un ambiente caluroso, así como cielo parcialmente nublado y condiciones para el registro de lluvias ligeras en la zona sur de la Ciudad de México. Los vientos serán de dirección variable de 10 a 20 km/h y rachas de 40 km/h.

En ese sentido, habrá condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado en el transcurso del día, con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y chubascos dispersos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México; los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Es por ello que no está de más tener un suéter y paraguas a la mano.

Clima en CDMX hoy 28 de febrero, foto: especial

Temperatura en CDMX

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 11 a 13 °C.

Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

Clima en CDMX hoy 28 de febrero: Calor y lluvias en la capital

Para el clima en Ciudad de México, se pronostica cielo soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 16°C. Por la tarde, tese espera que se registren chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 24°C. Durante la noche, habrá soleado con temperaturas cercanas a los 18°C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 14 km/h.

Para afrontar lo que resta de la temporada de lluvias en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas emitieron algunas recomendaciones entre las que destacan no tirar basura en la vía pública para no generar alguna inundación, así como no acercarse a bardas espectaculares o algunas otras partes que puedan ser derribadas por los fuertes vientos. Asimismo, a los automovilistas se les pide manejar con extrema precaución.

Fuente: Tribuna