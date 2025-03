Anabel Hernández responde a Claudia Sheinbaum tras descalificaciones sobre su trabajo periodístico

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La periodista Anabel Hernández salió a defenderse de las recientes declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien calificó sus investigaciones como "unos inventos que no tienen sustento, no tienen base, no tienen nada". A través de un video publicado en sus redes sociales, Hernández respondió con firmeza: "Esta es mi respuesta para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (...) Mi trabajo habla por sí mismo, está respaldado por años de investigación y pruebas que están a la vista de quien quiera consultarlas".

De igual modo señaló: "Por suerte la validación de mis investigaciones periodísticas no dependen de los integrantes de este sistema criminal que está destruyendo a México, sino que dependen de los cientos de miles de personas que han leído mis libros...Su deslinde de los abogados de El Mayo Zambada están buscando su regreso inmediato a México es tardío, usted, ante los ciudadanos dijo que apenas había visto en una ocasión al abogado Juan Pablo Penilla, usted miente, usted conoce al abogado desde al menos 2018, está la fotografía que usted y él se tomaron y que él subió el primero de diciembre de ese año".

El conflicto surgió luego de que, durante la 'Conferencia del Pueblo', un reportero mencionara que Hernández había revelado presuntos vínculos entre el gobierno de Sheinbaum y el Cártel de Sinaloa, específicamente con uno de sus líderes y fundadores, Ismael ‘Mayo’ Zambada. Esta acusación cobró mayor atención tras la difusión de una fotografía en redes sociales donde la mandataria aparece junto a Juan Pablo Penilla, abogado de Zambada. Ante esto, Sheinbaum aseguró no conocer a dicho abogado.

En respuesta a las acusaciones, la presidenta declaró: "Creo que en el tercer debate a la presidencia, la candidata del PRIAN sacó el libro de Anabel Hernández porque tiene un último capítulo ahí que son unos inventos que no tienen sustento, no tienen base, no tienen nada". Además, descalificó el contenido de la obra, afirmando: "Mejor leemos algo de ciencia ficción, porque es un libro de ficción".

Sheinbaum también cuestionó el papel de Hernández en el proceso de asilo otorgado por Estados Unidos a José Ulises Bernabé García, exjuez de barandillas de Iguala, relacionado con el caso Ayotzinapa. "Fíjense, esta persona (Anabel Hernández) es el testigo principal para que el exjuez de barandillas del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos. Es alguien que tiene mucho que decir, pues hay pruebas de que algunos de los jóvenes estuvieron allí. ¿Qué tiene que hacer ella como principal testigo para que el juez de barandilla esté en los Estados Unidos?", cuestionó la presidenta.

Finalmente, Sheinbaum concluyó su postura asegurando que Hernández "ha establecido una forma de hacer periodismo que no es periodismo, es ficción. No es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo". Las declaraciones de ambas figuras han desatado un intenso debate en redes sociales, donde seguidores y críticos de cada lado han manifestado sus posturas respecto a la independencia del periodismo y las relaciones del poder con los medios de comunicación. El conflicto pone sobre la mesa, una vez más, la tensa relación entre el gobierno y los periodistas que denuncian actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

Fuente: Tribuna