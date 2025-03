Doble Hoy No Circula: Así aplica este sábado 01 de marzo ¿Hay Contingencia ambiental?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegó el primer fin de semana de marzo y los automovilistas están atentos al programa Hoy No Circula, el cual podría aplicarse de manera doble para este sábado en la Ciudad de México, el programa hoy no circula de este sábado 01 de marzo de 2025 podría afectar a diferentes automovilistas debido a que recientemente se activó la contingencia ambiental por contaminación en el aire, por lo cual los que rompan con esta regla podrían tener una multa de hasta 3,000 pesos.

Es sábado y muchos querrán salir de su casa a dar una vuelta o a tener alguna aventura por calles de la capital de la República. Sin embargo, tienen que estar atentos para el programa Hoy No Circula, debido a que algunos vehículos no podrán rodar por las calles capitalinas. En ese sentido, los afectados serán todos aquellos con holograma 2 y por tratarse del primer sábado de mes, los automóviles con holograma 1 y terminación de placas impar tampoco podrán hacerlo.

¿Para qué vehículos no aplica el programa Hoy No Circula este sábado?

Este programa aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del estado de México. Sin embargo, algunos están exentos del programa. Se trata de todos aquellos que tienen el Holograma 00 y 0, los que son eléctricos o híbridos, además de los de transporte de pasajeros, lo anterior de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Para todos aquellos que no circulan, las restricciones son a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Hoy No Circula sábado 01 de marzo en CDMX, foto: especial

¿Hay contingencia ambiental este sábado 01 de marzo?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para este sábado 01 de marzo de 2025 no se aplicará la contingencia ambiental debido a que los niveles de contaminación en el aire permanecen bajo el rango aceptado, sin embargo, esto podría cambiar en las próximas horas debido. Para que las altas temperaturas han generado aumento de concentración de los niveles de ozono en el aire, por lo cual podría activarse de un momento a otro.

Esta es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Para aquellos listos que decidan no respetar el programa Hoy No Circula para este sábado, las autoridades podrían identificarlos y serían acreedores a una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 2,000 y 3,112 pesos. A pesar de la mala contaminación en el aire, se descartó la aplicación del Doble Hoy No Circula, por lo que este programa se aplicará de manera cotidiana.

Fuente: Tribuna