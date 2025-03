Fiscalía de Morelos ofrece millonaria recompensa por excolaborador de Cuauhtémoc Blanco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica que rodea al actual diputado Cuauhtémoc Blanco no se detiene, todo su entorno se ha visto afectado y ahora las autoridades ofrecen una millonaria recompensa para quien proporcione información sobre uno de sus colaboradores más cercanos cuando era el gobernador de Morelos. En ese sentido, las autoridades ya realizan las investigaciones necesarias para dar con la ubicación de este hombre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos ofrece una recompensa de 113 mil pesos para la persona que proporcione información sobre el paradero de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, quien era director del fideicomiso lago de Tequesquitengo. Este hombre tiene una orden de aprehensión en su contra por la fiscalía anticorrupción por su probable participación en delitos de hechos de corrupción.

La búsqueda del ex director del lago de Tequesquitengo se relaciona con la presunta venta irregular de predios en el circuito conocido como mar de Morelos, lo anterior durante la administración de Cuauhtémoc Blanco en el Gobierno morelense. Entre los principales factores por los cuales se investigan y lo que se ha arrojado en la indagatoria, es que el precio asignado por el Instituto de Crédito a los terrenos no corresponde al coste por metro cuadrado en la zona.

Ofrecen recompensa por colaborador de Cuauhtémoc Blanco, foto: especial

Las autoridades también detectaron fallos en Avalúos autorizados por este Instituto para la venta de los terrenos sin sentido. También se ha reportado que algunos de los predios se vendieron a través de terceras personas. Este caso en Tequesquitengo es solamente una de las denuncias que se ha presentado para el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco y ex funcionarios de su administración por desvíos de recursos, así como ejercicio de funciones abusivo. Y peculado

Cabe señalar que la fiscalía Morelense también detectó que la venta de terrenos ya estaba establecida en el presupuesto de ingresos, sin embargo, de manera ext. La C cobraba otra cantidad de dinero y se realizaban otros procesos. Por esto es que se mantienen las investigaciones en contra de Dionisio Emmanuel Álvarez anormales. Este ex funcionario está vinculado a Ulises Bravo Molina, hermano del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco.

