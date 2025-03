"¡Ya estoy cansado!": Cuauhtémoc Blanco responde a acusaciones de abuso sexual

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Continúa en el ojo del huracán el exjugador y político mexicano, Cuauhtémoc Blanco, puesto que hace unos momentos fue cuestionado por medios de comunicación sobre la denuncia que interpuso en su contra su media hermana Nadia Fabiola 'N', proceso que todavía se encuentra en investigaciones y que esta semana comenzó el plazo de 30 días para que el susodicho presente las pruebas pertinentes ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

"Pues estoy muy tranquilo y es la últimas vez que les voy a dar entrevista, mi conciencia esta muy tranquila y me voy a defender. Entonces cuando primeramente salga a favor, tengo mucha fe, espero que toda esa gente que me ha criticado salgan y me pidan disculpas, ya estoy cansado de lo mismo. Entonces ahora hay que defenderse, es muy fácil acusar, así que hay que defenderse", respondió Blanco.

Por otra parte, esta mañana fue cuestionada sobre el tema la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien hizo un llamado a que el proceso de desafuero contra el diputado morenista, y exgobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco no sea utilizado con fines políticos. Además, mencionó que la decisión de desaforar o no al exgobernador de Morelos, partidario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados y debe basarse en pruebas.

Espera que todos los que lo han criticado le pidan disculpas

A su vez, uno de los excolaboradores de Blanco cuando era el gobernador de Morelos, es decir, Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, es buscado por la Fiscalía General del Estado de Morelos, quienes ofrecen por su paradero 113 mil pesos y tiene una orden de aprehensión en su contra por la fiscalía anticorrupción por su probable participación en delitos de hechos de corrupción.

"Se recompensará con 1000 UMAS a quien aporte información útil, veraz y oportuna para cumplimentar Orden de Aprehensión girada por un Juez de Control a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en contra del ciudadano Dionicio Emanuel Alvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, por su probable participación en delitos de Hechos de Corrupción", publicó la dependencia a través de su cuenta de X.

Fuente: Tribuna