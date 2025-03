Gobierno de la CDMX propone regular corridas de toros con supuesto enfoque libre de violencia

Ciudad de México. - El gobierno de la Ciudad de México anunció una propuesta legislativa para transformar las corridas de toros en la capital, con el objetivo de erradicar la violencia y la muerte de los animales durante estos espectáculos.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la iniciativa no busca prohibir la tauromaquia, sino modificarla para garantizar el respeto a los animales. "El propósito es avanzar hacia un espectáculo taurino sin violencia, donde la crueldad y la muerte del toro queden completamente fuera", afirmó.

Principales puntos de la propuesta legislativa:

De igual modo, Brugada destacó que esta propuesta ha sido discutida con todos los grupos parlamentarios del Congreso de la CDMX, así como con promotores y sectores involucrados en las corridas de toros. Agradeció a la ciudadanía y a los promotores taurinos que han mostrado su disposición a adaptarse a estas nuevas reglas.

La Ciudad de México es la entidad más comprometida con la protección animal. Nuestras leyes deben avanzar y no quedarse atrás. No podemos mantener la crueldad como espectáculo ni prolongar el dolor y la muerte de un animal por entretenimiento. El espectáculo de sangre no puede justificarse bajo ningún concepto de arte o tradición", enfatizó la Jefa de Gobierno.