"¡Ya déjenlo en paz!": Exige Sheinbaum que dejen fuera a López Obrador del caso Teuchitlán

Ciudad de México.- Durante su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió que ya dejen en paz al expresidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que en últimas instancias en redes sociales se ha estado diciendo que el político ya conocía lo que sucedía en el campo de exterminio localizado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

"Ayer vi 'narco presidente AMLO', ya déjenlo en paz, otra vez con el presidente López Obrador, cuando quien tenía resguardado el predio era la Fiscalía estatal pero más allá de eso espérense a la información, ayer estuvo la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobierno, ya entro la Fiscalía de la republica en coordinación de la Fiscalía estatal", aclaró Sheinbaum frente todos los medios de comunicación.

Además, agregó que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, ya se encuentra realizando las indagaciones correspondientes, por lo que ya le solicitó al mandatario que asista a la mañanera de la próxima semana, el objeto es que brinde información sobre todo lo encontrado en el lugar. Hasta el momento de la realización de esta nota se desconoce qué tanto ha avanzado la búsqueda.

Aclaró la presidenta que la próxima semana estará en la mañanera Alejandro Gertz Manero

“No estoy minimizando para que no se mal entienda el tema de apoyar a las familias de personas desaparecidas, me estoy refiriendo a este caso en particular, que hablan de que quién sabe cuanta cosa hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios", reiteró la exJefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien enfatizó en la importancia de esperar a que todas las pruebas sean recabadas.

Por otra parte, la presidenta de México desde el 1 de octubre de 2024, confirmó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha tenido comunicación con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. A su vez, dejó que en claro que el interés principal del gobierno en este caso no es político, sino que el único propósito es ver por la verdad y la justicia, así como también deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna