Clima en México HOY 15 de marzo: Ola de calor, vientos y lluvias en todo el país

Ciudad de México.- La Comisión Nacional del Agua alertó sobre el clima en México para este sábado 15 de marzo, en el inicio del primer puente de este mes; se espera lluvias al sur del país, así como altas temperaturas en la zona norte y fuertes vientos en toda la República mexicana, por lo cual la población a la población seguir las indicaciones del personal de protección civil ante cualquier emergencia que pudiera generarse.

En el caso del norte del país, el clima será frío con caída de aguanieve y nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua, en ese sentido las temperaturas serán de entre -15 y 0°, no solamente en estas entidades también en Durango y Baja California. En el centro del país las temperaturas serán más amigables, ya que en Morelos, Jalisco y el Estado de México se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C durante este sábado.

El clima en México será caluroso, ya que una onda de calor continúa en Veracruz, Hidalgo y Tabasco, también afectará a San Luis Potosí, a Jalisco y algunas zonas de Nuevo León y Guanajuato. Las temperaturas máximas para este sábado serán de aproximadamente 45° y serán en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, así como al sur de Tamaulipas. Ante estas altas temperaturas se pide a la población mantenerse hidratada y vestir ropa de manga larga.

Clima en México Hoy 15 de marzo, foto: especial

Lluvias en México hoy 15 de marzo

Las lluvias tampoco dejarán libre al país, ya que se prevén chubascos en el norte como lo es Chihuahua, Baja California y Sonora, también algunas lluvias aisladas al sur de país, sobre todo en Oaxaca y Chiapas.Todo esto es generado por el frente frío número 35, que recorre lentamente el noreste de territorio nacional, así como por la vaguada polar y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Finalmente, se esperan rachas de viento con velocidades máximas de hasta 50 km/h y tolvaneras en Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero e Hidalgo, asimismo también vientos fuertes de hasta 80 km/h en Tabasco, Oaxaca. Chiapas y en Veracruz. Cabe señalar que habrá oleaje alto de entre 2 y 4 m de altura en la península de Baja California, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo.

Fuente: Tribuna