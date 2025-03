"Los únicos que golpearon fue a nuestros hijos": Ceci Flores responde a Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cecilia Patricia Flores Armenta, una activista mexicana, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, expresó su postura sobre las declaraciones hechas durante la tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' por Claudia Sheinbaum, donde la presidente de México señaló que dejaran de relacionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador con lo sucedido en el rancho en Teuchitlán.

“Ah, pero ya todos, ya otra vez vi que narco presidente Andrés Manuel López Obrador, ya déjenlo en paz, todo, otra vez contra el presidente López Obrador, cuando además ahí quien tenía resguardado el predio pues era la fiscalía estatal, pero más allá de eso, espérense a la información”, afirmó el pasado viernes 14 de marzo la exJefa de Gobierno de la Ciudad de México. Además, especificó que el fundador de Morena era utilizado para revivir acusaciones de la oposición.

Es relevante mencionar que de acuerdo con información de Infobae, desde el pasado 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de al menos tres hornos crematorios clandestinos, así como de segmentos óseos calcinados en el Rancho Izaguirre, presuntamente vinculado con un campo de adiestramiento y exterminio dirigido por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el cual se han encontrado un gran número de artículos personales.

Cecilia Flores fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora

"No presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se equivoque, a los únicos que golpearon en Teuchitlán fue a nuestros hijos; también los convirtieron en cenizas para que nadie más pudiera volver abrazarlos. Disculpe las molestias que pudiera ocasionarle el dolor de todo un país", publicó Flores Armenta a través de su cuenta de X. Hasta el momento de la realización de esta nota la mandataria no ha respondido a la activista mexicana.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo indicó durante la conferencia mañanera del viernes que su objetivo no era minimizar el el apoyo a las familias de las personas desaparecidas; sin embargo, a su vez también pidió que no se crearan especulaciones sobre el uso que se daba al predio y que en su lugar hay que esperar a que las autoridades den a conocer la información de las primeras investigaciones.

Fuente: Tribuna