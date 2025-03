Sheinbaum confirma ataque cibernético: Hackearon su teléfono y correo electrónico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Ante los medios de comunicación reunidos este lunes 17 de marzo de 2025, la mandataria compartió que hace unos días sufrió un ataque cibernético, pues hackearon en su teléfono celular y su correo electrónico.

Con esta declaración, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano confirmó la información publicada por The New York Times el pasado fin de semana. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta explicó que la Agencia de Transformación Digital detectó la intrusión en su teléfono celular y actuó rápidamente para resolver el problema: "Sobre el hackeo, sí hackearon mi teléfono [risas], no sé también quién se lo contó [a la portera del New York Times]. Hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico".

Claudia Sheinbaum confirmó que sufrió un hackeo. Foto: Facebook

Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital, que se dieron cuenta del hackeo, tomó cartas en el asunto y muy rápido lo reviso”, puntualizó la presidenta.

Detalló que el teléfono comprometido era un dispositivo que ya no usaba activamente, pero que conservaba por razones personales, ya que se lo había regalado Layda Sansores, compañera del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y actual gobernadora de Campeche. El regalo lo habría recibido en 2008, apuntó la presidenta mexicana.

Aunque minimizó el incidente, Claudia Sheinbaum mencionó que el número afectado era ampliamente conocido desde su campaña electoral: "Se acuerdan que en la campaña salió un teléfono mío, que sí era mi teléfono, que todavía lo guardo, o sea era un teléfono que conocía todo mundo. Lo guardo, porque le tengo un cariño a ese número de teléfono, ese número de teléfono me lo regaló Layda Sansores".

A pesar de desconocer el origen del ataque, Sheinbaum aseguró que ya se están realizando las investigaciones correspondientes. Previamente, la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times, reportó que el hackeo ocurrió poco después de que el gobierno mexicano extraditara a 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos (EU), una acción que, según el medio, envió un mensaje claro sobre la postura de Sheinbaum frente al crimen organizado.

Las pesquisas por estos hechos se mantienen activas.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'